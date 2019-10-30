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  • Ігнорування проблем Луганської ТЕС в опалювальний сезон може призвести до соціального вибуху в регіоні, – Омельченко
30 жовтня 2019, середа, 16:07 154
Економіка 2019-10-30T18:00:02+02:00
Українські Новини
Ігнорування проблем Луганської ТЕС в опалювальний сезон може призвести до соціального вибуху в регіоні, – Омел

Ігнорування проблем Луганської ТЕС в опалювальний сезон може призвести до соціального вибуху в регіоні, – Омельченко

Центр Разумкова, Опалювальний сезон, Володимир Омельченко, Луганська ТЕС, Соціальний вибух
Опалення. Фото: nashemisto
Опалення. Фото: nashemisto

Директор енергетичних програм Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова (Центру Разумкова) Володимир Омельченко заявив, що якщо уряд залишить без уваги проблему Луганської теплової електростанції (ТЕС), то це загрожує зростанням соціальної напруги в області, яка ризикує залишитися в опалювальний сезон без електроенергії та тепла.

Про це повідомило інформаційне агентство "УНІАН".

"Уряд не може не знайти рішення, тому що інакше буде соціальна криза в регіоні", - зазначив Омельченко.

На його думку, існує кілька виходів із кризової ситуації з Луганською ТЕС. Перший – це розблокування поставок вугілля, другий – це спеціальна ціна на газ від НАК "Нафтогаз України". Омельченко підкреслив, що в умовах початку опалювального сезону збільшується енергоспоживання, необхідно включати тепло, забезпечувати громадян теплом, і ситуація з безперебійним забезпеченням в осінньо-зимовий період може ускладнитися, якщо не вирішити питання Луганської ТЕС.

"Ця станція, від неї залежить велика частина мешканців, їх енерго- та теплопостачання. Не можна допустити, щоб були перебої в її  (Луганської ТЕС) роботі. Уряду необхідно виробити ту модель, яка б забезпечила область та її мешканців енергоресурсами", - зазначив Омельченко.

За його словами, уряду необхідно створити групу в Кабінеті Міністрів України, яка розробить рішення, оскільки питання Луганської ТЕС – стратегічно важливе з урахуванням перебування регіону в районі бойових дій та в умовах розведення військ, що має посилити увагу влади до галузі та її проблем.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з території Російської Федерації, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, на спалювання газу вона вимушено перейшла в кінці липня.

"Діючі ціни на електроенергію не покривають вартість газа, на який змушена перейти Луганська ТЕС через блокування поставок вугілля з Росії, тому Кабмін повинен встановити спеціальну ціну на газ для теплоелектростанції", - зазначив директор обласного департаменту ЖКГ Віталій Сурай.

Як повідомлялося раніше, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості України готове розглядати питання ціни на газ для Луганської ТЕС.

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