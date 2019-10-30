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30 жовтня 2019, середа, 14:28 18
Події 2019-10-30T15:45:02+02:00
Українські Новини
Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство бізнесмена у Львові

Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство бізнесмена у Львові

замах на вбивство

Поліція 29 жовтня затримала підозрюваного в замаху на вбивство бізнесмена у Львові 15 травня 2019 року.

Про це йдеться повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.

"До розкриття злочину були задіяні співробітники карного розшуку, слідства та інші фахівці. Після проведення оперативних заходів та експертиз встановлено особу зловмисника - 49-річного жителя Мостиського району (Львівська область)", - сказано в повідомленні.

Співробітники поліції затримали його 29 жовтня в Тернопільській області.

Чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) і п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

За рішенням суду йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляли Українські Новини, автомобіль BMW Х6 був пошкоджений в результаті вибуху прикріпленою до нього вибухівки 15 травня, на вул. Трускавецької у Львові.

На оперативну лінію "102" надійшло повідомлення від 47-річного львів'янина, власника автомобіля BMW про те, що на вул. Трускавецької у Львові стався вибух під його автомобілем.

За даними джерела в правоохоронних органах, підірваний автомобіль BMW X6 належить засновнику та директору девелоперської компанії "Парус Development" Олегу Манзию.

Вибух стався в той момент, коли він їхав в автомобілі.

Встановлено, що в результаті вибуху ніхто не постраждав, автомобіль отримав пошкодження.

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