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29 жовтня 2019, вівторок, 18:53 17
Політика 2019-10-30T15:45:08+02:00
Українські Новини
Волинська облрада просить Зеленського не призначати Погуляйко губернатором

Волинська облрада просить Зеленського не призначати Погуляйко губернатором

Волинська обласна рада, Володимир Зеленський, Юрій Погуляйко

Волинська обласна рада просить Президента Володимира Зеленського не призначати Юрія Погуляйко головою Волинської обласної державної адміністрації. Звернення з цього приводу прийняте на позачерговій сесії Волинської облради 29 жовтня, передають Українські Новини.

"Ми, депутати Волинської обласної ради, звертаємося до Вас з приводу рішення уряду про погодження на призначення головою Волинської обласної державної адміністрації Юрія Михайловича Погуляйко", - йдеться в ньому.

У зверненні сказано, що після президентських і парламентських виборів жителі Волині сподівалися і сподіваються на реальні зміни в країні, перспективи розвитку, конструктивний діалог усіх рівнів влади для вирішення низки нагальних і стратегічних питань.

"Проте повідомлення від 28 жовтня 2019 за погодженням з Кабінетом Міністрів України жителя Луганської області Погуляйко Юрія Михайловича головою Волинської ОДА сколихнула всю громадськість нашого краю", - сказано в ньому.

цим зверненням Депутати висловлюють свою незгоду з таким кадровим рішенням уряду.

На їх думку, є достатньо підстав для застережень про призначення на посаду керівника виконавчої влади чиновника, який не є вихідцем із Західної України і, відповідно, не може знати специфіки місцевої проблематики та яким важко буде знайти спільну мову з господарським і політичним активом, культурними, релігійними та громадськими організаціями.

"Призначення на посаду голови ОДА чужого для Волині людини - стратегічна помилка уряду", - йдеться в повідомленні.

У зверненні згадується, що у депутатів є гіркий досвід протистояння виконавчої та представницької гілок влади з-за того, що іногородні голови ОДА не знаходили компромісу з місцевими чиновниками.

"Ще раз закликаємо дослухатися до позиції волинської громади, інтереси якої ми всі уявляємо, і не призначати головою Волинської обласної державної адміністрації Погуляйко Юрія Михайловича", -йдеться у зверненні.

Текст звернення підтримали 45 з 64 депутатів облради.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйко, Полтавській - Олега Синегубова, Сумській - Інни Пащенко, Хмельницькій - Дмитра Габинета, Чернівецькій - Сергія Осачука.

40-річний Погуляйко є першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області.

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