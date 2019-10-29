Волинська облрада просить Зеленського не призначати Погуляйко губернатором

Волинська обласна рада просить Президента Володимира Зеленського не призначати Юрія Погуляйко головою Волинської обласної державної адміністрації. Звернення з цього приводу прийняте на позачерговій сесії Волинської облради 29 жовтня, передають Українські Новини.

"Ми, депутати Волинської обласної ради, звертаємося до Вас з приводу рішення уряду про погодження на призначення головою Волинської обласної державної адміністрації Юрія Михайловича Погуляйко", - йдеться в ньому.

У зверненні сказано, що після президентських і парламентських виборів жителі Волині сподівалися і сподіваються на реальні зміни в країні, перспективи розвитку, конструктивний діалог усіх рівнів влади для вирішення низки нагальних і стратегічних питань.

"Проте повідомлення від 28 жовтня 2019 за погодженням з Кабінетом Міністрів України жителя Луганської області Погуляйко Юрія Михайловича головою Волинської ОДА сколихнула всю громадськість нашого краю", - сказано в ньому.

цим зверненням Депутати висловлюють свою незгоду з таким кадровим рішенням уряду.

На їх думку, є достатньо підстав для застережень про призначення на посаду керівника виконавчої влади чиновника, який не є вихідцем із Західної України і, відповідно, не може знати специфіки місцевої проблематики та яким важко буде знайти спільну мову з господарським і політичним активом, культурними, релігійними та громадськими організаціями.

"Призначення на посаду голови ОДА чужого для Волині людини - стратегічна помилка уряду", - йдеться в повідомленні.

У зверненні згадується, що у депутатів є гіркий досвід протистояння виконавчої та представницької гілок влади з-за того, що іногородні голови ОДА не знаходили компромісу з місцевими чиновниками.

"Ще раз закликаємо дослухатися до позиції волинської громади, інтереси якої ми всі уявляємо, і не призначати головою Волинської обласної державної адміністрації Погуляйко Юрія Михайловича", -йдеться у зверненні.

Текст звернення підтримали 45 з 64 депутатів облради.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів схвалив призначення головою Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйко, Полтавській - Олега Синегубова, Сумській - Інни Пащенко, Хмельницькій - Дмитра Габинета, Чернівецькій - Сергія Осачука.

40-річний Погуляйко є першим заступником голови Луганської обласної держадміністрації, до цього він був співробітником податкової міліції в Донецькій області.