Бойко на мітингу пообіцяв аграріям, що не дозволить продавати українську землю іноземцям

Співголова парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко, виступаючи на мітингу аграріїв, які приїхали до Верховної Ради зі всієї України, протестуючи проти урядового законопроекту про продаж землі, пообіцяв, що не дозволить продавати українську землю іноземцям.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Два тижні тому Аграрний комітет Верховної Ради зібрався о 8:40 ранку і за 8 хвилин прийняв рішення підтримати урядовий законопроект щодо продажу землі іноземцям. І тільки коли піднявся скандал, було вирішено не виносити цей законопроект до зали парламенту", – зазначив Юрій Бойко.

Політик підкреслив, що опозиціонери виступають рішуче проти відкриття ринку землі у нинішніх умовах та продажу її іноземцям, та висловив свою підтримку аграріям.

"Ми разом з вами будемо відстоювати нашу землю, щоб не сталася страшна річ – розпродаж української землі. Незалежно від політичних уподобань, незалежно від політичних поглядів ми будемо поруч з вами. "Опозиційна платформа – За життя" не "дозволить продати землю іноземцям. "Ні" – продажу української землі!" – наголосив Юрій Бойко, звертаючись до мітингуючих.