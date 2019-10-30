Українська художниця ZINAЇDA візьме участь в мульти-артпроекті у "Танцюючому будинку" в Празі

Українська художниця ZINAЇDA візьме участь в мульти-артпроекті "Генезис", який відкриється 31 жовтня у "Танцюючому будинку" в Празі (Чехія), інформує портал zinaidakubar.com.

Художниця презентує відеороботу "Трансформація", в якій переосмислює архетипи, які притаманні культурі і традиціям українського народу: символізм і образність, переплітаючись одне з одним, демонструють трансформацію - тобто рух, зміни транслюють колообіг життя.

Життя - то течія вічності. Воно має початок, та чи має кінець? Людина народила загадку: живе народжує cмертне, cмертне народжує живе. Відгадка стала образом джерела життя у всесвіті - яйцем, яке є одвічним символом трансформації.

За словами організаторів проекту, "Генезис" - це шлях до внутрішнього переосмислення глядачем себе і світу, своїх мотивів і ролі через мистецтво в різних його проявах: у живопису, скульптурі, інсталяції, відео або в перформансі.

Три поверхи виставки, кожен з яких розділений на окремі зони, представляють різні кроки на шляху до перемоги над собою: прийняття виклику, подолання внутрішніх сумнівів і перешкод, зміна оточення через себе, новий взаємозв'язок, внутрішній діалог, переосмислення.

Відео "Трансформація" було презентовано на Першій Київській бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2012.

Виставка триватиме до 6 листопада.

ZINAЇDA (1975 р., Київ, Україна) - українська художниця, орієнтована на образи та міфи, які побутують навколо жіночих питань, та жіночої ідентичності як в українській, так і в світовій культурі.

Вона входить до арт-спільноти Con Artist Collective, Нью-Йорк, США, та Food of War, міжнародного арт-колективу незалежних митців. Зінаїда приймала участь як фасилітатор у Marina Abramovic: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія). Вона є засновником і директором ArtRehub, волонтерської ініціативи, яка надає психологічну арт-реабілітацію для тих, хто одержав глибоку психологічну травму, насамперед під час війни, яка досі триває в Україні. Зінаїда закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури (бакалавр історії мистецтв). Є членом Національної Спілки художників України.