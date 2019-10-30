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  • Понад 5 тисяч споживачів газу Львівщини можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн
30 жовтня 2019, середа, 13:02 6 Прес-реліз
Економіка 2019-10-30T14:45:03+02:00
Українські Новини
Понад 5 тисяч споживачів газу Львівщини можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн

Понад 5 тисяч споживачів газу Львівщини можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн

Львівгаз збут
Львівгаз збут

Клієнти ТОВ "Львівгаззбут", учасники акції "Твоя енергонезалежність" отримали унікальну можливість керувати запасом газу онлайн, обирати обсяг газу та період, в який його найвигідніше використовувати.

 У Львівській області акційною пропозицією скористались 5080 побутових клієнтів, котрі придбали 5,8 млн куб.м газу. Близько 70% акційних покупок були здійснені онлайн. Саме тому інноваційний продукт для керування запасом газу розроблений на платформі Особистого кабінету на сайті 104.ua.

З 15 жовтня в режимі онлайн клієнти можуть самостійно обрати період, в який вони будуть використовувати "акційний" газ. Для цього до останнього дня поточного місяця споживання в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua необхідно оформити заявку.

За базовими умовами акції: якщо ціна газу на загальних умовах ПСО нижча, то споживач отримує газ за меншою ціною та оплачується по ціні ПСО, а запас зберігається.

Якщо споживач використовує ресурс газового запасу, то слід буде оплатити виключно вартість доставки замовленого обсягу газу. Рахунок за доставку споживач отримає на свою поштову адресу, або має змогу завантажити в своєму "Особистому кабінеті".

Учасникам акції, які не зареєстровані в "Особистому кабінеті", для оформлення заявки необхідно звернутися до Центру обслуговування клієнтів. Шаблон заявки доступний на офіційному сайті ТОВ "Львівгаз збут".

Нагадуємо, що користуватися зарезервованим запасом газу можна від 1 жовтня 2019 р. до 31 березня 2020 р.

Якщо резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач зможе отримати газ на загальних умовах - по ціні ПСО, котра діятиме на той час. Споживачі, котрі до 1 квітня 2020 року не використають передплачений газ, зможуть скористатись залишком коштів. Також залишок коштів можна використати у випадках, коли ціна ПСО на газ буде нижча, аніж ціна акції.

 
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