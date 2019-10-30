Директор ДБР залучив міжнародних спостерігачів на конкурси з відбору персоналу

Державне бюро розслідувань (ДБР) буде залучати експертів Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в якості спостерігачів під час роботи конкурсних комісій з відбору персоналу.

Як повідомляє прес-служба ДБР у вівторок, відповідний меморандум про взаємопорозуміння підписали 29 жовтня директор ДБР Роман Труба і голова КМЄС в Україні Антті Юхані Теему Хартікайнен.

"Я завжди підтримував ідею участі міжнародних спостерігачів. Більш того, під час перших конкурсів в ДБР у нас вже була така практика, що однозначно тільки сприяла прозорості та відкритості цього процесу", - прокоментував Роман Труба.

Як повідомлялося, в найближчі місяці Бюро планує провести конкурс з відбору оперативних працівників. Раніше для набору слідчих та інших працівників відомство вже провело найбільший конкурс в історії України: тоді стояло завдання заповнити одночасно 674 вакансії.

Верховна Рада прийняла закон про створення Державного бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. У 2017 році конкурс на посаду голови Бюро виграв Роман Труба, який до цього працював в органах прокуратури.

27 листопада 2018 року ДБР приступило до правоохоронної діяльності. До компетенції відомства входить розслідування злочинів, скоєних вищими чиновниками, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також військові злочини.