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30 жовтня 2019, середа, 12:53 368
Силові структури 2019-10-30T12:53:01+02:00
Українські Новини
Директор ДБР залучив міжнародних спостерігачів на конкурси з відбору персоналу

Директор ДБР залучив міжнародних спостерігачів на конкурси з відбору персоналу

Труба Роман, ДБР України, Державне бюро розслідувань України

Державне бюро розслідувань (ДБР) буде залучати експертів Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в якості спостерігачів під час роботи конкурсних комісій з відбору персоналу.

Як повідомляє прес-служба ДБР у вівторок, відповідний меморандум про взаємопорозуміння підписали 29 жовтня директор ДБР Роман Труба і голова КМЄС в Україні Антті Юхані Теему Хартікайнен.

"Я завжди підтримував ідею участі міжнародних спостерігачів. Більш того, під час перших конкурсів в ДБР у нас вже була така практика, що однозначно тільки сприяла прозорості та відкритості цього процесу", - прокоментував Роман Труба.

Як повідомлялося, в найближчі місяці Бюро планує провести конкурс з відбору оперативних працівників. Раніше для набору слідчих та інших працівників відомство вже провело найбільший конкурс в історії України: тоді стояло завдання заповнити одночасно 674 вакансії.

Верховна Рада прийняла закон про створення Державного бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. У 2017 році конкурс на посаду голови Бюро виграв Роман Труба, який до цього працював в органах прокуратури.

27 листопада 2018 року ДБР приступило до правоохоронної діяльності. До компетенції відомства входить розслідування злочинів, скоєних вищими чиновниками, суддями, працівниками правоохоронних органів, а також військові злочини.

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