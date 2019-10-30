Повторний продаж "Укртелекому" призведе до серйозних збитків, - Кущ

Якщо компанію "Укртелеком" повернуть у держвласність і знову спробують продати, держава за неї отримає у 4-8 разів менше, ніж під час приватизації у 2011 році. Про це йдеться у матеріалі економіста Олексія Куща для "Ділової столиці", інформує портал obozrevatel.com.

За оцінкою економіста, у разі повторного продажу "Укртелекому" держава зможе отримати за нього у кращому разі в 4 рази менше, ніж у 2011 році, коли її купили за 10,6 млрд грн. Кущ провів розрахунки за двома методами оцінювання вартості компаній.

"Найчастіше застосовуються такі, як методи дисконтування грошових потоків і капіталізації активів. Для розрахунку за першим методом візьмемо фактичний прибуток компанії за останні п'ять років у доларовому еквіваленті - він становить 89 млн. дол. Як прогноз, припустимо, що приблизно на такому самому рівні вона буде і в перспективі найближчих п'яти років. як ставки дисконту візьмемо облікову ставку НБУ, яка за станом на момент підготовки матеріалу становить 16,5%. Використаний у цьому методі період дисконтування - один рік. у підсумку отримуємо 53 млн. дол. Саме стільки може коштувати зараз Укртелеком. Тобто - 1,325 млрд. грн, що у 8 разів менший від початкової вартості приватизації", - написав Кущ.

Він зазначає, що якщо оцінювати компанію за методом капіталізації активів, виходить, що, виходячи з валюти балансу, її вартість не може перевищувати 500 млн. Дол. За нинішнім курсом долара це 12,5 млрд. Грн. Однак за вирахуванням заборгованості компанії за облігаціями перед держбанками і "фінансового мотлоху" (т.зв. "дооцінка активів"), її вартість складе 2,5 млрд грн., Тобто в більш ніж в 4 рази менше, ніж заплатив за "Укртелеком "інвестор у 2011 році.

"Слід врахувати два важливі чинники. Перший: вже кілька років прострочена заборгованість за облігаціями перед "Ощадбанком" і "Укрексімбанком", що становить 2 млрд. грн. Другий: у капіталі "Укртелекому" 8 млрд. грн - це якесь "дооцінювання". Зазвичай це - результат копіткої праці фінансистів, що у вузьких колах називається "бухгалтерська гімнастика". Простіше кажучи, облік різноманітного "фінансового мотлоху". який у реальності правильніше буде не враховувати. В результаті маємо 12,5 - 2 - 8 = 2,5 млрд грн (або 100 млн дол.). При використанні цього методу отримуємо приємніший результат, але все одно навіть у нацвалюті, без урахування її трикратної девальвації, виходить, що Укртелеком зараз коштує у 4,2 рази менше, ніж було за нього сплачено під час приватизації", - пояснив Кущ.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, найбільш вдалими угодами в історії вітчизняної приватизації економісти вважають продаж "Криворіжсталі" і "Укртелекому". Перша угода у 2005 році принесла до бюджету країни 24,2 млрд грн, друга - 10,6 млрд грн (2011 рік). Причому під час повторного продажу "Криворіжсталі" вдалося отримати в п'ять разів більше, ніж при первинній приватизації. Однак фахівці впевнені, що цей успіх реприватизації повторити не вдасться.

Раніше президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко заявив, що "Укртелеком" вже нікому не потрібен, цінність його активів сильно впала. На його думку, якщо компанія повернеться у держвласність, то малоймовірно, що її зможуть комусь продати.