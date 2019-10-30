"Роттердам+" дозволив зняти проблему дефіциту вугілля в Україні, - Котко

Формула "Роттердам+" дала можливість подолати дефіцит вугілля в країні. Сьогодні його вартість за формулою найдешевша, але купити його в Україні за такою ціною не можна. Про це заявив голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко в ефірі телеканалу "NewsOne".

Експерт зазначив, що завдяки запровадженню формульного ціноутворення в Україні вдалось вирішити проблему дефіциту вугілля та не допустити кризи в енергетиці.

"Якщо ми хочемо, наприклад, у нас недостатньо 1-2 мільйони тон вугілля. Його треба купити. Якщо ви його хочете купити, його купити треба за кордоном. То треба по тій ціні, яка там. Іншого варіанту немає. Якщо буде менша ціна, як же ви його купите, якщо у вас закладено менше, ніж треба купити? От і дуже вся проста схема", - пояснив Котко.

Він наголосив, що принцип імпортного паритету, на якому базується формула "Роттердам+", є міжнародною практикою для дефіцитних ринків, і застосовується в багатьох європейських країнах. Та зазначив, що західні експерти визнали обґрунтованість її запровадження в Україні.

"Ті експерти, до яких зверталися щодо цієї формули, причому дуже знані експерти, наприклад, Європейська асоціація вугілля підтвердила, що це абсолютно підхід, який у Європі застосовується, абсолютно він чіткий. Ніяких зауважень, вона все схвалила", - повідомив Котко.

Експерт звернув увагу, що на сьогодні ціна вугілля, розрахована за формулою "Роттердам+", є найдешевшою, але за такою ціною його неможливо купити, оскільки ніхто не пропонує.

"Ось критиків багато формули "Роттердам+". А хто б запропонував, а що замість цього? Наприклад, зараз в Роттердамі ціна на вугілля 1650, здається, гривень. Для державних шахт встановлена ціна 2500. Взагалі собівартість у них 4500", - повідомив Котко.

Нагадаємо, раніше лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що введення формули "Роттердам +" дозволило подолати кризу в енергетиці, а державні шахти з моменту прийняття формули отримали додатково понад 10 млрд. гривень.

За інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася в серпні, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою "Роттердам+", на сьогодні дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за "Роттердам +" становить 1,74 тис грн за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну.