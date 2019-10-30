підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Роттердам+" дозволив зняти проблему дефіциту вугілля в Україні, - Котко
30 жовтня 2019, середа, 11:39 377
Економіка 2019-10-30T12:30:02+02:00
Українські Новини
"Роттердам+" дозволив зняти проблему дефіциту вугілля в Україні, - Котко

"Роттердам+" дозволив зняти проблему дефіциту вугілля в Україні, - Котко

Енергетика, Роттердам+, Василь Котко, Перша енергетична асоціація України, Ціна на вугілля

Формула "Роттердам+" дала можливість подолати дефіцит вугілля в країні. Сьогодні його вартість за формулою найдешевша, але купити його в Україні за такою ціною не можна. Про це заявив голова "Першої енергетичної асоціації України" Василь Котко в ефірі телеканалу "NewsOne".

Експерт зазначив, що завдяки запровадженню формульного ціноутворення в Україні вдалось вирішити проблему дефіциту вугілля та не допустити кризи в енергетиці.

"Якщо ми хочемо, наприклад, у нас недостатньо 1-2 мільйони тон вугілля. Його треба купити. Якщо ви його хочете купити, його купити треба за кордоном. То треба по тій ціні, яка там. Іншого варіанту немає. Якщо буде менша ціна, як же ви його купите, якщо у вас закладено менше, ніж треба купити? От і дуже вся проста схема", - пояснив Котко.

Він наголосив, що принцип імпортного паритету, на якому базується формула "Роттердам+", є міжнародною практикою для дефіцитних ринків, і застосовується в багатьох європейських країнах. Та зазначив, що західні експерти визнали обґрунтованість її запровадження в Україні.

"Ті експерти, до яких зверталися щодо цієї формули, причому дуже знані експерти, наприклад, Європейська асоціація вугілля підтвердила, що це абсолютно підхід, який у Європі застосовується, абсолютно він чіткий. Ніяких зауважень, вона все схвалила", - повідомив Котко.

Експерт звернув увагу, що на сьогодні ціна вугілля, розрахована за формулою "Роттердам+", є найдешевшою, але за такою ціною його неможливо купити, оскільки ніхто не пропонує.

"Ось критиків багато формули "Роттердам+". А хто б запропонував, а що замість цього? Наприклад, зараз в Роттердамі ціна на вугілля 1650, здається, гривень. Для державних шахт встановлена ціна 2500. Взагалі собівартість у них 4500", - повідомив Котко.

Нагадаємо, раніше лідер Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець заявив, що введення формули "Роттердам +" дозволило подолати кризу в енергетиці, а державні шахти з моменту прийняття формули отримали додатково понад 10 млрд. гривень.

За інформацією ЗМІ, на нараді у президента з енергетичних питань, яка відбулася в серпні, з'ясувалось, що купувати вугілля за ціною, розрахованої за формулою "Роттердам+", на сьогодні дешевше, ніж імпортувати його з ПАР, США або Колумбії. Ціна за "Роттердам +" становить 1,74 тис грн за тонну, імпорт з Колумбії та США - 1,9 тис. грн за тонну, з ПАР - 1,8 тис. грн за тонну.

Більше новин про: Енергетика Роттердам+ Василь Котко Перша енергетична асоціація України Ціна на вугілля

Архів
Новини
Бойко на мітингу пообіцяв аграріям, що не дозволить продавати українську землю іноземцям 13:21
Українська художниця ZINAЇDA візьме участь в мульти-артпроекті у "Танцюючому будинку" в Празі 13:16 Прес-реліз
До 75-річчя Митрополита Онуфрія Інтер покаже документальний фільм про нього 13:09
У Києві залишилися всього 5 доз сироватки від дифтерії 13:05
Рада відмовилася створити слідчу комісію для розслідування масових заворушень в Одесі 2014 року 12:57
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Сьогодні на найвищому рівні корупція вже відсутня, - Гончарук 18:15
Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі 09:25
Китайський виробник висунув офіційну претензію Нефьодову 09:01 Документ
В Європі обговорили тиск на українських суддів 14:39
більше новин
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Богдан Яременко. Фото: facebook.com/bohdan.yaremenko
Депутат Яременко знімав повію у Верховній Раді за 100$ на годину 11:30
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Горбатюку у зв'язку зі звільненням виплатили майже мільйон гривень 10:23
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok