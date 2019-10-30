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30 жовтня 2019, середа, 09:47 12
Верховна Рада і партії 2019-10-30T10:05:24+02:00
Українські Новини
Сьогодні Рада розгляне мораторій на суцільну вирубку лісів в Україні

Сьогодні Рада розгляне мораторій на суцільну вирубку лісів в Україні

Верховная Рада, вирубка лісу, Мораторій на вирубку дерев, ліс
Ліс. Фото: pixabay
Ліс. Фото: pixabay

Верховна Рада на пленарному засіданні в середу розгляне законопроекти №1155 та №0873 про введення мораторію на суцільну вирубку лісів в Україні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

На початку Рада розгляне законопроекти про ратифікацію договорів про запобігання ухилення від сплати податків з Малайзією, Кіпром і Великобританією, а також проект постанови №0006 про розслідування масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року.

У 1-му читанні вказані законопроекти №2187 про охорону культурних цінностей, №1122 про впорядкування цін на газ, №1155 про мораторій на вирубку лісів та №2173 про збереження лісів, у 2-му читанні - №0873 про заборону суцільної вирубки ялицево-букових лісів на схилах гір в Карпатах і №0939 про скасування необхідності з'їзду партії для участі у позачергових або перших місцевих виборах.

Як повідомляли Українські Новини, Україна провела офіційні консультації з ЄС щодо мораторію на експорт лісу.

Тим часом за рік в заповідниках і заказниках незаконно вирубують близько 5 млн кубометрів лісу.

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