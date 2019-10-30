SteelHome прогнозує зниження імпорту руди Китаєм у 2020 році на 3%

Інформаційно-аналітичний центр SteelHome (Китай) прогнозує, що у 2020 році імпорт залізорудної сировини Китаєм скоротиться на 2,9% - до 1,02 млрд т. Про це повідомив Ву Венг Чанг, президент SteelHome, під час European Steel Conference 2019 у Мілані, інформує портал gmk.center.

"Виробництво сирої залізної руди в Китаї в 2020 році, навпаки, зросте на 1,2% - до 850 млн т", - уточнив Ву Венг Чанг.

Імпортні ціни на залізну руду (Fe 62%) знизяться на 10-15% до рівня 2019 року і перебуватимуть у діапазоні $65-95/т (CIF, Китай).

У 2019 році виробництво сталі в Китаї, за оцінками SteelHome, збільшиться на 5,6% порівнян з 2018-м - до 980 млн т. Її видиме споживання сягне 924 млн т. Це на 6,3% більше, ніж минулого року. Експорт сталі у 2019 році сягне 66,1 млн т.

SteelHome - інформаційно-аналітичний центр, що надає інформацію та консультації. Він організовує галузеві події та електронну комерцію для глобальних сталеливарних компаній, постачальників сировини, трейдерів, логістичних компаній. SteelHome є стратегічним партнером World Steel Dynamics.