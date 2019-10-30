підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.35 27.95
˟
30 жовтня 2019, середа, 09:59 361
Економіка 2019-10-30T10:15:01+02:00
Українські Новини
SteelHome прогнозує зниження імпорту руди Китаєм у 2020 році на 3%

SteelHome прогнозує зниження імпорту руди Китаєм у 2020 році на 3%

Китай, КНР, залізна руда, залізо, SteelHome

Інформаційно-аналітичний центр SteelHome (Китай) прогнозує, що у 2020 році імпорт залізорудної сировини Китаєм скоротиться на 2,9% - до 1,02 млрд т. Про це повідомив Ву Венг Чанг, президент SteelHome, під час European Steel Conference 2019 у Мілані, інформує портал gmk.center.

"Виробництво сирої залізної руди в Китаї в 2020 році, навпаки, зросте на 1,2% - до 850 млн т", - уточнив Ву Венг Чанг.

Імпортні ціни на залізну руду (Fe 62%) знизяться на 10-15% до рівня 2019 року і перебуватимуть у діапазоні $65-95/т (CIF, Китай).

У 2019 році виробництво сталі в Китаї, за оцінками SteelHome, збільшиться на 5,6% порівнян з 2018-м - до 980 млн т. Її видиме споживання сягне 924 млн т. Це на 6,3% більше, ніж минулого року. Експорт сталі у 2019 році сягне 66,1 млн т.

SteelHome - інформаційно-аналітичний центр, що надає інформацію та консультації. Він організовує галузеві події та електронну комерцію для глобальних сталеливарних компаній, постачальників сировини, трейдерів, логістичних компаній. SteelHome є стратегічним партнером World Steel Dynamics.

Більше новин про: Китай КНР залізна руда залізо SteelHome

Архів
Новини
Горбатюку у зв'язку зі звільненням виплатили майже мільйон гривень 10:23
SteelHome прогнозує зниження імпорту руди Китаєм у 2020 році на 3% 09:59
Сьогодні Рада розгляне мораторій на суцільну вирубку лісів в Україні 09:47
Свідок розмови Трампа і Зеленського розповів, що в стенограмі є вирізані деталі 09:23
Золоте
Розведення військ в Золотому: що відомо про шахтарське містечко 09:20
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Активіст "Нацкорпуса" Янтар не воював і може бути причетний до вбивства місцевого жителя на Донбасі, – ЗМІ 18:18
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok