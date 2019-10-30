Гороскоп на сьогодні: що зірки радять всім знакам зодіаку

Астрологічний прогноз на рік Жовтої Свині переходить в фінішну фазу, а тим часом гороскоп на 30 жовтня радить бути впевненими, щирими і приділити час саморозвитку. Користь принесе спілкування з людьми, яким ви довіряєте. Нові емоції та враження забезпечені завдяки короткостроковим поїздкам.

Овен

30 жовтня - саме той день, коли овнам слід ближче пізнати себе. Сьогодні краще уникати знайомств, а присвятити час роздумам. Подумайте, де ви любите занурюватися в цей процес - це може бути книжковий магазин, бібліотека, галерея або ж просто прогулянка.

Телець

Сьогодні гороскоп радить тільцям любити і бути коханими. Неважливо, як ви проявите свої почуття - через повідомлення в Мессенжер, смс-скою, або скажете "Я тобі люблю" вранці перед роботою. Будьте рішучіше.

Близнюки

Ідеальний день для втілення давно задуманого. Зосередьтеся на роботі, проекті, який давно крутиться у вас в голові - виконайте хоч один важливий пункт - і успіх не змусить довго себе чекати і принесе прибуток. У подружньому житті зберігайте терплячість.

Рак

Для раків 30 жовтня буде пронизаний авантюризмом. Експериментуйте, адже сьогодні найсприятливіший час відкрити для себе щось нове. Не звинувачуйте себе і не бійтеся. Сумніви тільки заважали вам. Сьогодні раки заслуговують на особливу увагу від своєї другої половинки.

Лев

Любов, побачення і діти - сфери уваги для левів 30 жовтня. Сьогодні не варто думати про гроші. Хороший день провести час з сім'єю або друзями. Якщо ви один - поностальгуйте, згадайте "затишні" речі з минулого. Це поповнить ваш внутрішній енергетичний ресурс.

Діва

Логіка в цей день не найкращий метод вирішення проблем. Дівам варто прислухатися до інтуїції. Це дозволить їм отримати ще більше авторитету. Будьте терплячі і станьте хорошим слухачем. Похваліть себе ввечері - адже ви зробили ще один крок до саморозвитку.

Терези

Терезам сьогодні слід перезавантажити розум і тіло. Зробіть собі вихідний, якщо це можливо. Якщо не вийде - постарайтеся не брати багато роботи і робити більше перерв.

Скорпіон

30 октября вы возьмете своей искренностью. Сегодня с вами может произойти какое-то приключение. Также день благоприятный для покупок.

Стрілець

Сьогодні варто звернути увагу на здоров'я і догляд за тілом. Сходіть на консультацію до лікаря, якщо щось турбує, або ж навідайтесь в салон краси. Не варто сьогодні заводити нові знайомства. Якщо хочеться розповісти якийсь секрет - поговоріть з тим, кому довіряйте.

Козерог

Якщо перед вами хтось провинився - сьогодні саме час пробачити. Будьте пильні - і люди до вас потягнуться. Зверніть увагу на поради. Повірте, але перевірте.

Водолій

30 жовтня - сприятливий день, щоб будувати плани. Розпишіть по пунктах, що повинні зробити в листопаді. Подумайте, куди хочете у відпустку взимку або влітку і зверніть увагу на тури.

Риби

Рибам сьогодні везе. Але є небезпека - недобросовісні колеги і заздрісники. Будьте цілеспрямованими, не шукайте натхнення, адже воно вже з вами. Залишилося тільки зайнятися цікавою для вас справою.