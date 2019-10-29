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29 жовтня 2019, вівторок, 18:50 12
Політика 2019-10-29T19:58:02+02:00
Українські Новини
Кабмін скасує Постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - журналіст Семенюк

Кабмін скасує Постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - журналіст Семенюк

На прохання Асоціації міст України, Кабінет міністрів України готується скасувати Постанову №560, через яку у містах можуть бути відключення опалення і гарячої води. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив політичний експерт і журналіст Тарас Семенюк.

"Суть постанови проста - обмежити верхню межу ціни на опалення і гаряче водопостачання. Звучить красиво, от тільки це рішення - передвиборчий трюк Володимира Гройсмана, який намагався таким популістським способом додати своїй політичній силі хоч якийсь рейтинг напередодні парламентських перегонів. На виборах Гройсман пролетів, а от Постанова №560 залишилася і діє досі. Як передвиборчий маневр - це може бути і мало якийсь сенс, але на ділі Постанова №560 призвела до серйозних загроз", - заявив журналіст.

За його словами, якщо штучно обмежити максимальну ціну на тариф можна, то реальну собівартість послуги - встановлює тільки ринок. І у випадку, якщо реальна собівартість комунальної послуги перевищить встановлені обмеження, прописані в постанові, різницю доведеться погашати за рахунок бюджету.

"Оскільки у проекті бюджету на 2020 ці кошти не передбачені (в новому бюджеті вирішили зосередитися на програмі субсидування населення і кошти направили в цю сферу), альтернативою стане відключення опалення і гарячої води посеред зими", - зазначив Семенюк.

Він також підкреслив, що подібний розвиток подій не влаштовуватиме нинішній уряд.

"А тому ймовірно, що скоро Постанову №560 все ж скасують і перейдуть до більш прозорої ціни на тарифи, яку буде диктувати ринок, а не політики на догоду своїм інтересам і амбіціям", - підсумував Тарас Семенюк.
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