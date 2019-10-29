підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 18:13 33
Економіка 2019-10-29T20:30:03+02:00
Українські Новини
Львівські шахтарі отримали частину заборгованості із зарплати

Львівські шахтарі отримали частину заборгованості із зарплати

шахтарі

Державне підприємство "Львіввугілля" повністю погасило борг по зарплаті перед шахтарями за серпень і частина вересня. Про це Українським Новинам повідомив представник "Львіввугілля".

"Шахтарям Львівській області повністю виплатили зарплату за серпень", - повідомив він

Також компанія 29 жовтня отримала 20 млн гривень від продажу вугілля, що дозволило виплатити 13% зарплати за вересень.

Раніше шахтарі погрожували відновленням акцій протесту в разі непогашення заборгованості по зарплаті до кінця жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 10 червня шахтарі "Львіввугілля" перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.

Більше новин про: шахтарі

Архів
Новини
Росія не просила ГПУ екстрадувати Фукса 20:35
В Україні запускають спеціальний фонд для відновлення Донбасу, - Зеленський 20:09
Гривня на міжбанку почала зростати 19:45
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
Кабмін скасує Постанову №560, щоб у містах не відключили гарячу воду та опалення, - журналіст Семенюк 18:50
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі 09:25
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Рада заборонила огороджувати прибережні зони: порушникам загрожують штрафи до 17 тис. гривень 19:20
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok