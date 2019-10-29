Львівські шахтарі отримали частину заборгованості із зарплати

Державне підприємство "Львіввугілля" повністю погасило борг по зарплаті перед шахтарями за серпень і частина вересня. Про це Українським Новинам повідомив представник "Львіввугілля".

"Шахтарям Львівській області повністю виплатили зарплату за серпень", - повідомив він

Також компанія 29 жовтня отримала 20 млн гривень від продажу вугілля, що дозволило виплатити 13% зарплати за вересень.

Раніше шахтарі погрожували відновленням акцій протесту в разі непогашення заборгованості по зарплаті до кінця жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, 10 червня шахтарі "Львіввугілля" перекривали міжнародну трасу "Львів - Рава-Руська" з вимогою виплати заробітної плати у Львівській області.