Бойко вітає розведення сил в Золотому Луганської області

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) у Верховній Раді України Юрій Бойко заявив, що вітає розведення сил у Золотому (Попаснянський район, Луганська область) та сподівається, що мирний процес буде незворотним.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Нарешті розпочалося розведення, і ми це вітаємо. Ніякої "зради" в цьому немає. Ми давно цього чекали. Минулого понеділка я був у Золотому. І на площі, де зібралося півтисячі людей, коли я спитав: "хто за те, щоб розвести війська?" – всі підняли руки "за". Розведення означає, що припиниться стрільба, припиняться трагедії, і це дуже добре. Я сподіваюся, що це гарний початок і цей процес буде продовжено. Потрібно, щоб війська були розведені по всій лінії зіткнення", – наголосив опозиційний політик.

Юрій Бойко також засудив провокативні заяви, які лунають довкола процесу розведення сил і засобів.

"Заклики до якихось дій проти Президента, як і проти будь-якого громадянина, є неприпустимими. І правоохоронні органи мають надати цьому відповідну оцінку. Роздмухування ненависті – це візитна картка попередньої влади. На жаль, це явище залишається і сьогодні. Коли постає питання примирення, потрібно бути принциповим. Прийняли рішення розводити війська – давайте їх розводити. Всі люди цього хочуть. Це прямий шлях до миру. Не потрібно йти на повідку націоналістичних угруповань, які використовують цю тему, щоб підвищити свій рейтинг. Більше 70% українців сподіваються на завершення воєнних дій в Донбасі. І цей запит суспільства на мир має бути реалізований", – резюмував Юрій Бойко.