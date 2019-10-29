У Зеленського планують звільнити Холодницького найближчим часом і поставити "свою" людину, – Кошкіна

Головний редактор інтернет-видання "Лівий берег" та журналіст Соня Кошкіна заявила, що у політичній партії "Слуга народу" планують звільнення заступника генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького, щоб призначити "свого", керованого очільника цього антикорупційного органу.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель", посилаючись на інформаційні джерела Кошкіної в керівництві "Слуги народу".

"Не думаю, що рожевощокий Холодницький досидить до Нового року". Це дослівна цитата одного з ватажків "Слуг" вчора. Я, правда, не дуже розумію механізм. Бо якщо згідно з законом Закону (нинішнім у всякому разі), керівника САП можна хіба вперед ногами винести. Так що якщо мова не про особисту неприязнь, але про серйозний намір, під нього потрібно міняти закон. Чому б, власне і ні? Якщо в ОП (Офысы Президента) вже не раз анонсували намір ініціювати передачу Президенту права фактично монопольно (не церемоніально, а саме монопольно) знімати й призначати глав НАБУ і САП", - написала Кошкіна у своєму Telegram-каналі.

Тим часом вчора, 28 жовтня, Президент України Володимир Зеленський приїхав до Національного антикорупційного бюро у Києві, де зустрівся із його співробітниками, а також із представниками САП. Там він заявив, що, дослівно, "ми на вас впливати не будемо і не хочемо". Тож найближчим часом стане зрозуміло, чи ця заява була зроблена лише для заспокоєння міжнародної спільноти, яка наполягала на створенні дійсно незалежних антикорупційних органів, чи Зеленський дійсно не планує втручатись у їх діяльність, а поставити "своїх" людей планує хтось з оточення президента без відома самого Зеленського.

Нагадаємо, за законом, призначення на адміністративні посади в САП здійснює генеральний прокурор України за результатами відкритого конкурсу. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять 4 особи, визначені Радою прокурорів України та 7 осіб, визначених Верховною Радою України. Це принцип закладений в чинному законодавстві, щоб убезпечити антикорупційний орган від будь-якого впливу влади, зробити його дійсно незалежним і ефективним у боротьбі з корупцією у владних ешелонах.