Ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу не буде, – Гончарук

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході Першого інвестиційного форуму "RE: think. Invest in Ukraine" у Маріуполі (Донецька область) заявив, що уряд не має наміру ретроспективно переглядати "зелений" тариф.

Про це повідомив веб-портал "Енергореформа".

"Ми цивілізовані люди, ми розуміємо, як працює ринок фінансів, ми розуміємо, що таке інтереси акціонерів, що не можна просто змінити правила заднім числом і не збираємося це робити", – сказав Гончарук.

Прем'єр повідомив про готовність поточного тижня зустрітися з усіма зацікавленими сторонами для обговорення можливих варіантів рішення щодо фінансування виплат "зелених" тарифів, зазначивши, що воно буде збалансованим.

"Ви можете бути впевнені в тому, що український уряд перед тим, як прийняти якесь рішення, зайняти якусь позицію, точно буде шукати можливість знайти спільну позицію", – підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.