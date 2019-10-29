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29 жовтня 2019, вівторок, 17:11 176
Кабмін 2019-10-29T17:14:25+02:00
Українські Новини
Ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу не буде, – Гончарук

Ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу не буде, – Гончарук

Кабінет Міністрів України, Електроенергія, Зелений тариф, Олексій Гончарук
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk
Олексій Гончарук. Фото: facebook.com/aleksey.goncharuk

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході Першого інвестиційного форуму "RE: think. Invest in Ukraine" у Маріуполі (Донецька область) заявив, що уряд не має наміру ретроспективно переглядати "зелений" тариф.

Про це повідомив веб-портал "Енергореформа".

"Ми цивілізовані люди, ми розуміємо, як працює ринок фінансів, ми розуміємо, що таке інтереси акціонерів, що не можна просто змінити правила заднім числом і не збираємося це робити", – сказав Гончарук.

Прем'єр повідомив про готовність поточного тижня зустрітися з усіма зацікавленими сторонами для обговорення можливих варіантів рішення щодо фінансування виплат "зелених" тарифів, зазначивши, що воно буде збалансованим.

"Ви можете бути впевнені в тому, що український уряд перед тим, як прийняти якесь рішення, зайняти якусь позицію, точно буде шукати можливість знайти спільну позицію", – підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел.

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