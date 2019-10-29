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Українські Новини
4.11.19 11:00 Круглий стіл: "Сила репутації банків та клієнтів"

4.11.19 11:00 Круглий стіл: "Сила репутації банків та клієнтів"

4 листопада 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Сила репутації банків та клієнтів".

Організатор: "Фінансовий клуб".

На круглому столі будуть представлені результати дослідження "Сила репутації банків та клієнтів", яке проводив "Фінансовий клуб" спільно з "Агентством стратегічних рішень ShiStrategies".

На круглий стіл запрошуємо керівництво банків, представників українського бізнесу, а також ЗМІ.

Для участі в дискусії запрошені:

  • Роман Шпек, голова ради НАБУ;
  • Вікторія Михайльо, голова правління Альфа-Банку;
  • Сергій Наумов, голова правління Піреус Банку;
  • Тамара Савощенко, заступник голови правління Укргазбанку;
  • Тетяна Коротка,заступник бізнес-омбудсмена;
  • Михайло Різак, заступник генерального директора зі зв’язків з органами влади "Нібулон";
  • Інна Шинкаренко, керуючий партнер ShiStrategies;
  • Ніна Лещенко, заступник голови правління "Київський маргариновий завод";
  • інші представники українського бізнесу.

Під час круглого столу обговоримо питання:

  • Яку інформацію збирають банки про клієнтів? Як ця інформація впливає на прийняття рішень?
  • Фінмоніторинг: де закінчуються вимоги регулятора та починаються ініціативи банку?
  • Які репутаційні фактори можуть стати причиною відмови банків у співробітництві з бізнесом?
  • Банк: де закінчується помічник бізнесу та починається контролер?
  • Як стати ідеальним клієнтом для банків та ідеальним банком для клієнтів?

Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний.

Круглий стіл відбудеться у прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" за адресою: вул. Еспланадная, 20, 1 поверх.

Акредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos
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