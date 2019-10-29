4.11.19 11:00 Круглий стіл: "Сила репутації банків та клієнтів"

4 листопада 2019 року, об 11:00 в прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться круглий стіл на тему: "Сила репутації банків та клієнтів". Організатор: "Фінансовий клуб". На круглому столі будуть представлені результати дослідження "Сила репутації банків та клієнтів", яке проводив "Фінансовий клуб" спільно з "Агентством стратегічних рішень ShiStrategies". На круглий стіл запрошуємо керівництво банків, представників українського бізнесу, а також ЗМІ. Для участі в дискусії запрошені: Роман Шпек, голова ради НАБУ; Вікторія Михайльо, голова правління Альфа-Банку; Сергій Наумов, голова правління Піреус Банку; Тамара Савощенко, заступник голови правління Укргазбанку; Тетяна Коротка,заступник бізнес-омбудсмена; Михайло Різак, заступник генерального директора зі зв’язків з органами влади "Нібулон"; Інна Шинкаренко, керуючий партнер ShiStrategies; Ніна Лещенко, заступник голови правління "Київський маргариновий завод"; інші представники українського бізнесу. Під час круглого столу обговоримо питання: Яку інформацію збирають банки про клієнтів? Як ця інформація впливає на прийняття рішень? Фінмоніторинг: де закінчуються вимоги регулятора та починаються ініціативи банку? Які репутаційні фактори можуть стати причиною відмови банків у співробітництві з бізнесом? Банк: де закінчується помічник бізнесу та починається контролер? Як стати ідеальним клієнтом для банків та ідеальним банком для клієнтів? Модератором круглого столу виступить керуючий партнер "Фінансового клубу" Руслан Чорний. Круглий стіл відбудеться у прес-центрі інформаційного агенства "Українські Новини" за адресою: вул. Еспланадная, 20, 1 поверх. Акредитація журналістів: +38050 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https:\/\/www.facebook.com\/pg\/ukranews\/videos\/?ref=page_internal https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos