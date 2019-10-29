"Метінвест" направить 400 млн доларів на екологічну модернізацію Маріуполя, Запоріжжя та Кривого Рогу

В ході першого міжнародного інвестиційного форуму в Маріуполі компанія підписала меморандуми на шість років про співпрацю у напрямі поліпшення навколишнього середовища з Маріуполем, Запоріжжям та Кривим Рогом. Інвестиції в екологічну модернізацію складуть понад 400 млн доларів США. Про це йдеться в повідомленні "Метінвесту".

Група підкреслює, що націлена допомогти у виконанні комплексу програм, які змінять екологічну обстановку в регіонах України і стабілізують економіку країни.

Активи компанії будуть модернізовані відразу в двох напрямках – виробничому і екологічному.

"Метінвест" зазначає, що підписання меморандумів –це ще один крок до системної модернізації виробництв та інвестиційної підтримки великих екологічних проектів, спрямованих на поліпшення загальної екологічної обстановки і підвищення рівня життя в містах присутності.

"У рамках програми екологічної модернізації на 2019-2024 роки на наших підприємствах реалізується низка великих проектів на суму понад 400 мільйонів доларів. Також ми маємо намір продовжити виконання корпоративних соціальних проектів і залучати міжнародних експертів та громади міст до впровадження спільних проектів зеленого сталого розвитку", - заявив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

зокрема, в Маріуполі завдяки новому формату взаємодії буде посилено вже наявне співпраця бізнесу і муніципалітету. З'являться нові великі спільні програми, які поліпшать загальну екологічну обстановку в місті.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко:

- "Основні напрями розвитку Маріуполя в рамках програми "Зелені міста" – транспорт, енергоефективність, управління відходами, водні ресурси і мала екологія. Традиційно в проектах по цим напрямкам Група "Метінвест" є нашим стратегічним фінансовим партнером. Укладений меморандум посилить співпрацю з вже наявними програмами і в той же час стане відмінним стартом для нових спільних проектів", .- додав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.