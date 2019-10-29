Роботу податкового комітету ВРУ потрібно припинити і перевірити, — експерти

Законодавчі ініціативи, пов'язані з фіскальною сферою, проходять через профільний комітет Верховної Ради. А його члени з недавніх пір підозрюються в корупційних зв'язках. Масштаб скандалу найвищий, а члени комітету вже пішли на детектор брехні. І зараз питання в тому, чи мають вони моральне право продукувати нові закони, якщо є сумніви в чистоті їхніх намірів, йдеться в статті Наталії Лебідь на сайті 112.ua, пише Gazeta.ua.

Нагадаємо, три скандальних законопроекти торкнулися як малого, так і великого бізнесу. Це законопроекти №1210, №1053 і №1073. Два останніх документи вже стали законами і були підписані президентом. Вони, як відомо, регламентували введення касових апаратів і кешбек для покупця в разі невидачі йому чека. Ці норми стосувалися, в першу чергу, ФОП - фізичних осіб-підприємців. А №1210 торкнувся металургів. Якщо закон буде прийнятий, то частка рентних платежів в комерційному прибутку металургійних підприємств України істотно перевищить аналогічний показник в інших країнах. І досягне, за оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers (PwC Україна), 22%. Що зробить неконкурентними українські руду і метал на міжнародних ринках.

Також пропрезидентська частина комітету недавно стала колективним фігурантом корупційного скандалу. У ЗМІ з'явилася інформація, що депутатам платили по 30 тис. дол. Цю інформацію поширив екс-нардеп Сергій Лещенко, а глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія її підтвердив. Він сказав, що у нього є непрямі докази підкупу нардепів, а ще обіцяв надати тому свідка плюс пройти детектор брехні, йдеться в статті.

Директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник вважає, що проблему з підозрюваними в корупції членами фінансового комітету можна легко вирішити - була б на те воля глави українського парламенту.

"У руках керівництва парламенту знаходиться рішення про можливе перенаправлення частини законопроектів, раніше "розписаних" на фінансовий комітет, іншим комітетам. Наприклад, бюджетному чи іншому, близькому до вирішення економічних питань. Така практика існує, і вирішує ці питання глава парламенту фактично на власний розсуд. Саме він "розписує" законопроекти на комітети, виходячи з власного розуміння їх суті. Зараз він може тимчасово виключити фінансовий комітет з роботи над законами або, принаймні, направляти туди ті документи, де фінансовий комітет не виступає головним", - стверджує Бортник.

Втім, додає він, "головним чином своє слово в цьому скандалі мають сказати правоохоронні органи. Без такого слова ми можемо або марно заблокувати роботу частини органів Верховної Ради, або дозволити їм і надалі продукувати корупційні рішення".

Роботу податкового комітету ВРУ потрібно призупинити, вважає політолог Євген Булавка. "Роботу фінансового комітету складно припинити, але можна призупинити. У всякому разі до з'ясування всіх деталей скандалу. У попередніх скликаннях була практика проводити прямі трансляції засідань комітетів - щоб у журналістів і експертів не виникало до їх роботи ніяких питань. Але оскільки вже зараз значиму проблему - звинувачення в корупції - звели до шоу з поліграфом, очікувати серйозних висновків не доводиться. Конвеєр продовжує працювати, а "скажений принтер" переходить в режим корупційного принтера. Нічого дивного в цьому нема: адже якщо для Коломойського міністри - дебіли, то народні депутати - взагалі ніхто", - каже він.

"Негативний механізм вже запущений. "Навіть якщо парламентарії все це зупинять, інформація про те, які умови створює Україна для бізнесу, вже потрапила в звіти міжнародних кампаній. Вони в курсі, що British American Tobaсco згортає виробництво - шанси України на розміщення інвестицій вже наблизилися до шансів Ефіопії", - констатує експерт Павло Мельник.

І все ж провести роботу над помилками необхідно, полягає в матеріалі 112.ua.