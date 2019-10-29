підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 15:30 152 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-10-29T17:45:02+02:00
Українські Новини
Київстар підписав план заходів по розвитку 4G/LTE

Київстар підписав план заходів по розвитку 4G/LTE

Компанія Київстар підписала спільний план заходів, спрямованих на виконання указу Президента України В. Зеленського про забезпечення загальнонаціонального покриття 4G/LTE.  Київстар розглядає можливість передати державі 1,8 МГц частот в діапазоні 900 МГц для розподілу між двома іншими мобільними операторами, за умови, надання погодження відповідними уповноваженими органами корпоративного управління компанії. Для Київстар також важливо, щоб при перерозподілі частот діапазону 900 МГц  зберігалась висока якість зв’язку для понад 26 мільйонів абонентів.

Оскільки лише в Україні співіснують в 900 діапазоні частот несумісні технології CDMA і GSM, виникають значні завади передачі сигналу. За планом регулятора, компанія повинна віддати "чисті" частоти, натомість працювати в "забрудненому" завадами спектрі. Недостатність спектрального ресурсу може призвести до значного погіршення якості.

Київстар - єдина компанія, що вже вдруге виступає донором частотного ресурсу для всього ринку,готова піти на добровільну здачу частини спектру, якщо з боку НКРЗІ буде виконано ряд умов по забезпеченню якості зв’язку для мільйонів її абонентів. У тому числі:

  • розробити та затвердити зміни до нормативно-правових актів,де зафіксовано порядок виявлення радіозавад для різних технологій та механізми їх усунення за рахунок оператора, що створює такі завади;
  • вивільнити діапазон  878,52 МГц(CDMA band 5) від технології CDMA протягом одного року та подальшого повного припинення використання цієї радіотехнології для гармонізації з Європейським нормами;
  • на законодавчому рівні визначити поняття "коефіцієнт придатності радіочастотного ресурсу", що дасть можливість оцінювати реальну ємність ресурсу задля врахування навантаження на мережу.

Київстар був і залишається переконаним прихильником цифрової трансформації  України. З 2015 року Київстар інвестував у технології 3G і 4G понад 25 млрд грн. Київстар вже забезпечив можливість доступу до 4G зв’язку для понад 70% населення України і щотижня збільшує територію мережі.
Архів
Новини
У Зеленського планують звільнити Холодницького найближчим часом і поставити "свою" людину, – Кошкіна 17:36
В Офісі Президента порахували, у скільки обійдеться відновлення Донбасу 17:30
Розведення військ в Золотому буде проходити протягом 3 днів, - командування ООС 17:25
Бойко вітає розведення сил в Золотому Луганської області 17:23
Ретроспективного перегляду "зеленого" тарифу не буде, – Гончарук 17:11
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі 09:25
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Міністр Бородянський скасував результати конкурсу, щоб дати бюджетні гроші на кіно фірмі депутата "Слуги народу" 12:03
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok