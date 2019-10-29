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29 жовтня 2019, вівторок, 15:24 14
Верховна Рада і партії 2019-10-29T17:30:03+02:00
Українські Новини
Бойко хоче, щоб Рада прийняла опозиційний законопроект про зниження ціни на газ

Бойко хоче, щоб Рада прийняла опозиційний законопроект про зниження ціни на газ

Опозиційна платформа - За життя, Юрій Бойко, Ціна на газ, ОПЗЖ
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрій Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді України Юрій Бойко відзначив необхідність якнайшвидшого розгляду парламентом законопроекту №1122, що передбачає істотне зниження ціни на газ.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті партії.

"Наш законопроект №1122 щодо зниження ціни на газ, на жаль, не потрапив до порядку денного – його мають розглянути у четвер. Даний законопроект спрямований на припинення тарифного геноциду і передбачає встановлення справедливої, економічно обґрунтованої ціни на газ, яка розраховується по формулі. Від вартості газу напряму залежить вартість комунальних тарифів. Це питання дійсно турбує людей і воно є для нас принциповим", – підкреслив Юрій Бойко.

"Також ми підтримуємо законопроекти авторства нашої фракції щодо кримінальної відповідальності за кнопкодавство, тому що у "Слузі народу" вже майже всі кнопкодавлять, щодо підвищення розміру допомоги людям з інвалідністю, а також щодо створення ТСК з розслідування трагедії 2 травня в Одесі", - зазначив співголова фракції опозиціонерів.

За його словами, порядок денний сьогодні насичений – у ньому 28 законопроектів – проте більшість із них навряд можна назвати важливими для людей.

"Інші законопроекти, які є в порядку денному, здебільшого не мають особливої важливості для наших громадян. Ми наполягаємо на тому, щоб народні депутати почали виконувати обіцянки, з якими йшли на вибори, – поліпшення життя людей, мир і т. ін.", – сказав Юрій Бойко.

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