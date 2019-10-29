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29 жовтня 2019, вівторок, 15:06 9
Політика 2019-10-29T16:45:02+02:00
Українські Новини
На виробництво та розповсюдження фосфатних миючих засобів можуть встановити обмеження

На виробництво та розповсюдження фосфатних миючих засобів можуть встановити обмеження

Верховна Рада, Мийні засоби

Верховна Рада має намір поетапно ввести обмеження на виробництво, використання та поширення мийних засобів, що містять фосфати, аніонні поверхнево-активні речовини та містять хлор.

За прийняття відповідного законопроекту №1170 за основу проголосувало 240 депутатів за 226 необхідних, передають Українські Новини.

Згідно з положеннями документа, з 1 січня 2020 року пропонується заборонити виробництво, використання та поширення на території України мийних засобів з масовою часткою фосфатів понад 5% від маси мийного засобу, з 1 січня 2021 року - заборонити виробництво, використання та поширення мийних засобів з масовою часткою фосфатів понад 0,2%.

З 1 січня 2020 року запроваджується заборона на виробництво, використання та поширення на території України мийних засобів, до складу яких входять хлор і хлорорганічні сполуки, з 1 січня 2021 року - на виробництво, використання та поширення мийних засобів з масовою часткою аніонних поверхнево-активних речовин понад 3,0%.

Для виробників, імпортерів, торгових мереж і суб'єктів роздрібної торгівлі, які ввозять, виробляють і реалізують мийні засоби, що містять фосфати і/або поверхнево-активні речовини для мийних засобів, пропонується ввести екологічний збір.

Переробка та утилізація такої нереалізованої продукції має здійснюватися за рахунок власників, виробників й імпортерів зазначених товарів.

Водночас для стимулювання розробок у сфері мийних засобів пропонується ввести пільгову систему кредитування і надання пільг зі зменшення податків.

Згідно з висновком комітету Ради з питань екологічної політики та природокористування, потребують коригування запропоновані проектом терміни заборони ввезення, виробництва, використання та поширення мийних засобів та вимоги до змісту фосфатів та інших сполук в мийних засобах відповідно до регламенту Європейського Союзу №648/2004.

На сьогодні вимоги до мийних засобів і поверхнево-активних речовин, що входять до їх складу, визначаються технічним регламентом мийних засобів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2013 році Кабінет Міністрів направляв у Верховну Раду законопроект, що передбачає поетапний введення протягом 7 років заборони на виробництво, імпорт і реалізацію в Україні синтетичних миючих засобів та товарів побутової хімії, до складу якої входять фосфати.

Законопроектом пропонувалося ввести обмеження на вміст фосфатів у синтетичних миючих засобах і товарах побутової хімії: з 2014 року - на 17%, з 2016 року - на 10%; з 2019 року - на 5% і з 2021 року - на 0,7%.

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