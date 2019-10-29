ГПУ допустилась помилок в поданні в Верховну Раду на депутата Дубневича, - Папієв

У поданні на зняття депутатської недоторканності щодо депутата Ярослава Дубневича, яке було передано парламенту Генпрокуратурою, містяться помилки. Про це заявив секретар Комітету Ради з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Михайло Папієв. Передають "Vesti.ua".

"У графі" предмет подання "вказано номер кримінального провадження від квітня 2019 року, а в тексті самого подання - інший номер і дата за 2017 рік. Це дуже дивно, коли Генпрокурор подає такі документи, - прокоментував Михайло Папієв. - Також є моменти і в самому тексті. Експертиза говорить про те, що збитки завдані були - проте йому закидають ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна - Авт.), і тут вже за голову хапаються юристи. Більш того, в тексті вказано, що "бенефіціар" впливав на події. А потім з'ясовується, що він (Дубневич - Авт.) навіть не є бенефіціаром компанії, адже ще в момент свого першого обрання (в 2012 році - Авт.) передав компанію в управління. Загалом, справа сиплеться".

При цьому, за словами секретаря Регламентного комітету, повернути подання назад в ГПУ керівництво Верховної Ради навряд чи погодиться через необхідність показати суспільству готовність "забезпечити справедливість".

"Уявити собі, що після скандалу з неправомірною вигодою, вони зможуть повернути документ в ГПУ - навряд. До речі, ГПУ вже тричі відкликала саме це подання (на Дубневича - Авт.), І мені дуже хотілося б зрозуміти, чому раніше воно визнавалося "нікчемним", а тепер раптом стало "нормальним" з усіма помилками ", - заявив Михайло Папієв в коментарі виданню Vesti.ua.

Засідання Комітету парламенту з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради призначено на 15:00 у середу, 30 жовтня. На ньому будуть розглянуті всі подання на зняття депутатської недоторканності, які надійдуть в комітет. Поки мова йде всього про один документ, щодо Ярослава Дубневича, але незабаром можуть з'явитися нові документи - зокрема, санкції щодо окремих депутатів "Слуги Народу" з Фінансового комітету Ради, а також щодо депутата Євгена Шевченка, який взяв участь в телешоу на каналі "Росія".

Нагадаємо, Ярославу Дубневичу висувають підозру в заподіянні збитків "Укрзалізниці" більш, ніж на 93 мільйони гривень. Нібито він, будучи депутатом 8-го скликання і одночасно - головою Комітету з питань транспорту, впливав на посадових осіб "Укрзалізниці".