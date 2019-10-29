ЗСУ проведе ракетні стрільби над Чорним морем на початку листопада

Збройні сили мають намір провести навчальні ракетні стрільби над Чорним морем в Херсонській області з 31 жовтня по 4 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил, передають Українські Новини.

"З 31 жовтня по 4 листопада 2019 року на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України "Ягорлык" пройдуть тактичні навчання з бойовою стрільбою з підрозділами ЗРК "Бук М1", С-300ПТ, контрольні льотні випробування ракет для зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 і визначають відомчі випробування зенітного ракетного комплексу С-125-2Д1", - сказано в ньому.

Попередньо Повітряними Силами в установленому порядку зарезервовано район стрільб в акваторії Чорного моря біля узбережжя Херсонської області.

Наголошується, що всі користувачі попереджені про закриття повітряного і морського простору в районі проведення бойових стрільб ЗРК.

З метою дотримання заходів безпеки через голів сільських рад населення навколишніх сіл попередили про заборону перебування на території полігону і про порядок дій при знаходженні (після стрільб) уламків ракет або безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляли Українські Новини, у Херсонській області стартували випробування керованих ракет, з'явилися перші фото.

Заради випробувань закрили повітряний простір над Чорним морем.