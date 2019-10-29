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29 жовтня 2019, вівторок, 14:11 33
Силові структури 2019-10-29T17:00:04+02:00
Українські Новини
ЗСУ проведе ракетні стрільби над Чорним морем на початку листопада

ЗСУ проведе ракетні стрільби над Чорним морем на початку листопада

ЗСУ, Чорне море, ракетні стрільби

Збройні сили мають намір провести навчальні ракетні стрільби над Чорним морем в Херсонській області з 31 жовтня по 4 листопада.

Про це йдеться в повідомленні Командування Повітряних сил, передають Українські Новини.

"З 31 жовтня по 4 листопада 2019 року на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України "Ягорлык" пройдуть тактичні навчання з бойовою стрільбою з підрозділами ЗРК "Бук М1", С-300ПТ, контрольні льотні випробування ракет для зенітних ракетних комплексів С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1 і визначають відомчі випробування зенітного ракетного комплексу С-125-2Д1", - сказано в ньому.

Попередньо Повітряними Силами в установленому порядку зарезервовано район стрільб в акваторії Чорного моря біля узбережжя Херсонської області.

Наголошується, що всі користувачі попереджені про закриття повітряного і морського простору в районі проведення бойових стрільб ЗРК.

З метою дотримання заходів безпеки через голів сільських рад населення навколишніх сіл попередили про заборону перебування на території полігону і про порядок дій при знаходженні (після стрільб) уламків ракет або безпілотних літальних апаратів.

Як повідомляли Українські Новини, у Херсонській області стартували випробування керованих ракет, з'явилися перші фото.

Заради випробувань закрили повітряний простір над Чорним морем.

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