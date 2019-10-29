Дмитро Вовк пояснив НАБУ і САП елементарні принципи ціноутворення на ринку вугілля

Екс-голова НКРЕКП пояснив НАБУ і САП, які розслідують справу щодо "Роттердам+", що ціна на ринку формується під впливом попиту та пропозиції. Для дефіцитних ринків, яким є український ринок вугілля, ціна встановлюється на рівні імпортної альтернативи. Про це написав ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.



"Ремарка щодо базових принципів економічної теорії - на ціноутворення впливають ринкові механізми взаємодії попиту та пропозиції. Рівноважна ціна на прикладі ринку вугілля відповідно може встановиться на рівні:

- ціні останньої імпортної альтернативи, якщо попит не задовольняється внутрішнім виробництвом (ситуація в Україні), або

- собівартості останньої виробленої одиниці товару, якщо вона є нижчою за наявні імпортні альтернативи (в Україні державні шахти дорожче), за умови задоволення попиту внутрішнім виробництвом (не задовольняється), або

- ціни останньої доступної імпортної альтернативи, якщо вона є нижчою за собівартість внутрішнього виробництва, навіть за умови задоволення попиту внутрішнім виробництвом (не задовольняється)", - написав Вовк.



Він також зазначив, що справою "Роттердам+" правоохоронці демонструють власну некомпетентність та заангажованість.



"Заборонити зловживати НАБУ/САП неможливо, а розраховувати на їх незалежність необачно, тому планую подарувати їм книжки. Можливо будуть читати ДО написання "аналітичних" довідок. Переживаю, що їх наступний твір може базуватись на припущенні 25 годин в добі та прямокутній формі земної кулі", - написав Вовк.



Нагадаємо, раніше ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк назвав справу "Роттердам+" помстою Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП. На його думку, такі дії олігарха спричинені тим, що в період дії прозорого ринкового ціноутворення він недоотримав прибуток від своїх феросплавних заводів, які мають велику енергоємність.