Можлива реприватизація окремих компаній може відлякати інвесторів, - Гончарук

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що ідея реприватизації деяких компаній, якщо вона буде реалізована, може негативно вплинути на інвестиційний клімат України.

Про це він заявив в ефірі одного з телеканалів, відповідаючи на питання про те, чи є принципова позиція уряду з цього питання, інформує портал unian.net.

"Реприватизація - це дуже небезпечно, це погано, тому що інвестор в Україні повинен відчувати, що якщо він у щось проінвестував, то безпідставно це у нього ніхто не забере. Нам потрібно створити умови, коли люди будуть вкладати в Україну гроші і не будуть боятися, що у них ці гроші просто заберуть. А така практика в Україні, на жаль, протягом десятків років існувала. Це те, що підриває довіру до нашої держави і робить ресурси для нашої держави неймовірно дорогими. Тому потрібно дуже обережно ставитися до таких ідей", - сказав він.

Сам прем'єр підкреслив, що Кабмін намагається не приймати необдуманих рішень, які можуть бути негативно зустрінуті потенційними інвесторами.

Як повідомлялося, 11 жовтня під час прес-марафону президент Володимир Зеленський запевнив, що державні підприємства, які хоче продати нова влада під час масштабної приватизації, в подальшому не будуть відібрані у нових власників на користь держави.

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці в Facebook зазначив, що заяви представників влади про можливу реприватизацію, зокрема телекомунікаційної компанії "Укртелеком", збільшують ризики для інвестицій в Україну і відлякують інвесторів.