Реприватизація доречна лише у випадку, якщо власник порушив закон, - Пасхавер

Підставою повернення у держвласність раніше проданих підприємств може бути лише порушення власником закону. Намагання Фонду держмайна реприватизувати "Укртелеком" недоречні. Про це йдеться в матеріалі "Главкому" "Приватизація: історія великої комерції".

"Реприватизація (або точніше - деприватизація) доречна лише в тому випадку, якщо власник порушив закон. В іншому випадку - це пограбування власника. Якщо він веде себе не досить коректно, його потрібно покарати, але не відбирати", - таку думку висловив економіст Олександр Пасхавер.

Ексвіцепрем'єр і міністр економіки Володимир Лановий акцентує на тому, що повернення підприємства в держвласність загальмує його розвиток та знизить конкурентоздатність.

"Сенс приватизації - створення нових ринків, на яких присутні конкурентоспроможні підприємства. Держава нічого не зробить. Вона може тільки користуватися тим, що є. Директори держпідприємств дбають не про розвиток, не про конкурентність об'єкта, не про ріст його прибутковості – вони думають про поточні результати, як забезпечити собі і своєму персоналу більш високу зарплату ... А потім вивести гроші за кордон. Підприємство деморалізоване... У держслужбовця і у приватного власника зовсім різне мислення", - наводить слова Ланового "Главком".

Окрім того, в матеріалі зазначається, що вдруге продати "Укртелеком" за ціною, отриманою за нього у 2011 році (10,6 млрд грн), вже не вдасться. Вартість цього активу з роками постійно знижується.

"Аналітики ринку вважають, що постійні намагання Фонду держмайна реприватизувати "Укртелеком", які не припиняються вже більше двох років, виглядають, м'яко кажучи, недоречно. Продати його вдруге успішніше, ніж це було зроблено вісім років тому, точно не вийде", - констатує автор матеріалу.

Нагадаємо, політолог Володимир Фесенко вважає, що ігри з реприватизацією принесуть Україні збитки і вдарять по інвестиційному іміджу. А також упевнений, що про плани успішного проведення приватизації в наступному році можна буде забути, оскільки жоден іноземний інвестор не прийде в країну, де проводять реприватизацію.