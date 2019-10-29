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29 жовтня 2019, вівторок, 11:44 17 Думка
Суспільство 2019-10-29T14:15:04+02:00
Українські Новини
Вікторія Наконечна: Гончарук усвідомлено чи ні перекручує інформацію

Вікторія Наконечна: Гончарук усвідомлено чи ні перекручує інформацію

Кабмін, Верховна Рада, Доступне житло, Брифінг, Олексій Гончарук
Вікторія Наконечна. Фото: Facebook/Вікторія Наконечна
Вікторія Наконечна. Фото: Facebook/Вікторія Наконечна

Свою думку щодо перекручування інформації стосовно прийнятих законопроектів та реакції у ЗМІ на це висловила журналістка Вікторія Наконечна.

А ось і приклад тому, що релізи, брифінги та промови очільника уряду треба піддавати ретельному аналізу. А вже потім щось із них писати. Бо Гончарук усвідомлено чи ні, але таки перекручує інформацію.

Що сталося?

Кабмін схвалив і направив до Верховної Ради законопроект про зміни до державного бюджету наступного року. В тому числі, уряд пропонував перекинути 500 млн гривень із Фонду регіонального розвитку на фінансування державних житлових програм. Із цієї суми 300 млн гривен пропонувалося направити на програму "Доступне житло".

Верховна Рада уже підтримала законопроект у першому читанні. Після прийняття документа в цілому й появі під ним підпису Зеленського можна буде (спрощено) вважати, що на програму "Доступне житло" у 2019 році виділено додаткові 300 млн гривень.

Що пише Кабмін?

Уряд виділив 300 млн гривень на програму доступного житла. Жодного слова, що це був законопроект, який має ухвалити парламент. Жодного слова, що всі необхідні етапи ухвалення документ ще не пройшов.

Що робить частина журналістів?

Переписує реліз, не обтяжуючи себе зайвими розмірковуваннями.

У перший коментар кидаю реліз здорової людини. Так, такі релізи ще існують.

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