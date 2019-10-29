У країнах Південної Європи існує практика наявності на ринку єдиного дистрибутора тютюнових виробів

Про це повідомляє "Новое время". Так, в країнах Південної Європи - Італія, Франція, Португалія, і в Швеції - монодистрибуція тютюнового ринку з'явилася еволюційним шляхом. На даний момент компанія-монодистрибутор (Logista в Південній Європі, SMD в Швеції) займає більше 90% ринку дистрибуції в цих країнах.

У Франції Logista обслуговує весь ланцюжок дистрибуції, отримуючи продукцію у виробника і доставляючи її ритейлеру. Ритейлери, своэю чергою, купують продукцію дрібним оптом в магазинах формату Cash & Carry (оптові торгові точки), які належать Logista. В Італії система дистрибуції тютюнових виробів схожа на французьку. Локальні склади компанії були переформатовані в 2014 р і зараз є сервісні точки з невеликими магазинами, або магазинами Cash & Carry.

Logista надає і додаткові послуги - компанія консолідує акциз від роздрібних точок і передає його в Міністерство фінансів Франції і Міністерство фінансів Італії. Як правило, податок сплачується виробниками та/або імпортерами, але у Франції і Італії діє "відстрочка" зі сплати акцизу - податок сплачується дистрибутором, коли товар виїжджає зі складу. В Україні ж виробники платять його ще до того, як зроблять товар.

Схожа модель тютюнового ринку діє також в Японії, Китаї, Бразилії та Угорщині.