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  • У країнах Південної Європи існує практика наявності на ринку єдиного дистрибутора тютюнових виробів
29 жовтня 2019, вівторок, 11:45 374
Економіка 2019-10-29T14:15:03+02:00
Українські Новини
У країнах Південної Європи існує практика наявності на ринку єдиного дистрибутора тютюнових виробів

У країнах Південної Європи існує практика наявності на ринку єдиного дистрибутора тютюнових виробів

Цигарки, Тютюн, Тютюнові вироби, Дистрибуція

Про це повідомляє "Новое время". Так, в країнах Південної Європи - Італія, Франція, Португалія, і в Швеції - монодистрибуція тютюнового ринку з'явилася еволюційним шляхом. На даний момент компанія-монодистрибутор (Logista в Південній Європі, SMD в Швеції) займає більше 90% ринку дистрибуції в цих країнах.

У Франції Logista обслуговує весь ланцюжок дистрибуції, отримуючи продукцію у виробника і доставляючи її ритейлеру. Ритейлери, своэю чергою, купують продукцію дрібним оптом в магазинах формату Cash & Carry (оптові торгові точки), які належать Logista. В Італії система дистрибуції тютюнових виробів схожа на французьку. Локальні склади компанії були переформатовані в 2014 р і зараз є сервісні точки з невеликими магазинами, або магазинами Cash & Carry.

Logista надає і додаткові послуги - компанія консолідує акциз від роздрібних точок і передає його в Міністерство фінансів Франції і Міністерство фінансів Італії. Як правило, податок сплачується виробниками та/або імпортерами, але у Франції і Італії діє "відстрочка" зі сплати акцизу - податок сплачується дистрибутором, коли товар виїжджає зі складу. В Україні ж виробники платять його ще до того, як зроблять товар.

Схожа модель тютюнового ринку діє також в Японії, Китаї, Бразилії та Угорщині.

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