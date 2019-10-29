Представник ДТЕК звинуватив АМКУ в необ'єктивності

На даний момент неможливо говорити про об'єктивне визначення частки учасників на кожному із сегментів ринку електроенергії і, тим більше, робити висновки про наявність у когось з них монопольного становища. Про це написала директор з комунікацій компанії ДТЕК Енерго Ірина Мілютіна на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогодні в ЗМІ розгортається нова хвиля обговорення нібито "монополізму" ДТЕК. Формальним приводом стало розпорядження АМКУ про початок розгляду справи за ознаками порушення "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції. Я усвідомлено використовую словосполучення "формальний привід" і я поясню чому" - пише І.Мілютіна.

Представник ДТЕК у своїй публікації пояснює, чому Антимонопольний комітет не має об'єктивних аргументів для справи про нібито порушення "ДТЕК Західенерго" законодавства про захист економічної конкуренції.

"Головний індикатор ринкової ціни - ринок "на добу вперед" працює в тих же умовах, як і попередній оптовий ринок, в межах повного адміністративного регулювання шляхом встановлення граничних цін і впровадження спецзобов‘язань в гіпертрофованих обсягах. За даними оператора ринку, в серпні-вересні найбільша частка в структурі заявок на продаж на ринку на добу вперед була у Гарантованого покупця - 50-52% від загального обсягу заявок. На другому місці була НАЕК "Енергоатом" з часткою 15-19% і тільки на третьому місці - усі виробники ТЕС із сумарною часткою 15-18% на всіх. Тому будь-які звинувачення про нібито домінуючій стан окремого учасника ринку (крім Гарантованого покупця, на якого державою ж покладено спецзобов‘язання) на ринку на добу вперед або на внутрішньодобовому ринку абсолютно безпідставні" - пояснює директор з комунікацій компанії ДТЕК Енерго.

Спеціаліст звернула увагу і на ряд інших важливих проблем, якими супроводжується робота нового ринку електроенергії.

"Балансуючий ринок хоч і працює, але три місяці поспіль не має остаточних даних про результати (як за обсягом, так і за цінами). Ринок допоміжних послуг взагалі не працює, а ціни послуг такого ринку переведені до ціни РСВ, що спотворює дійсне ціноутворення", - описала ситуацію на ринку Мілютіна.

Також вона зазначила, що системний оператор протягом трьох місяців не публікував дані по узагальненню прогнозного і фактичного попиту, доступності та фактичного використання генеруючих потужностей і електроустановок споживання, здатних до регулювання, доступності та використання мережі і перетинів, балансуючої електричної енергії і резервів потужності, які повинні бути оприлюднені відповідно до Закону "Про ринок електричної енергії".

Ірина Мілютіна вважає, що за таких умов немає ніяких підстав говорити про монопольне становище будь-якої компанії на ринку, оскільки навіть об'єктивно визначити частки учасників на кожному з його сегментів неможливо.

"За фактом трьох місяців, протягом яких змінювалися умови надання послуг громадського інтересу, не працював сегмент ринку допоміжних послуг, все ще немає повної картини за обсягом небалансів і, виходячи з цього не визначені реальні обсяги, в яких є потреба у учасників ринку, а не в рази завищувати від потреби заявки, які подаються на РСВ/ВСР. А значить і неможливо говорити про об'єктивне визначення частки учасників на кожному із сегментів і, тим більше, - робити висновки про наявність монопольного становища", - резюмував директор з комунікацій ДТЕК Енерго.

І.Мілютіна не виключає, що регуляторні органи замість конструктивних дій змушені шукати "крайнього" під тиском з боку популістськи налаштованих політиків.

"Замість того, щоб спокійно працювати над усуненням проблем на ринку, залучаючи до цього всі зацікавлені сторони, під впливом популістських політичних гасел, а іноді і прямого тиску, регуляторні органи в більшій мірі націлені на пошук "ворогів народу". І це велика проблема не тільки для тих, кого цими ворогами хочуть призначити, а й для всієї енергетики країни", - написала вона.

Нагадаємо, в кінці 2018 Антимонопольний комітет прийняв рішення, яким визнав, що компанія "ДТЕК" не є монополістом в Україні.