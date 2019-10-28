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28 жовтня 2019, понеділок, 16:56 4
Транспорт 2019-10-29T09:52:29+02:00
Українські Новини
Wizz Air запустила рейс "Львів - Ларнака"

Wizz Air запустила рейс "Львів - Ларнака"

Wizz Air

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) запустила у понеділок, 28 жовтня, рейс "Львів – Ларнака (Кіпр)". Про це Українським Новинам повідомив представник міжнародного аеропорту "Львів".

За його даними, рейс W6 6714 зі Львова до Ларнаки вилетів в 9:45.

Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях.

Наголошується, що літак вилітає зі Львова о 9:35, прибуває в Ларнаку в 12:35.

Літак вилітає з Ларнаки в 13:15 і прибуває до Львова о 16:15.

Вартість квитків стартує від 709 гривень.

На перший рейс було продано 228 квитків.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) заявляла про намір почати виконання рейсів з Одеси і запустити рейс "Львів - Ларнака (Кіпр)".

Група компаній Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі.

Загальна чисельність авіапарку Wizz Air становить 96 авіалайнерів, 28 операційних баз авіакомпанії розташовані в 16 країнах, а маршрутна мережа авіакомпанії складається з більш ніж 600 маршрутів по 141 напрямом в 44 країни.

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