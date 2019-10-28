Wizz Air запустила рейс "Львів - Ларнака"

Авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) запустила у понеділок, 28 жовтня, рейс "Львів – Ларнака (Кіпр)". Про це Українським Новинам повідомив представник міжнародного аеропорту "Львів". За його даними, рейс W6 6714 зі Львова до Ларнаки вилетів в 9:45. Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень: по понеділках і п'ятницях. Наголошується, що літак вилітає зі Львова о 9:35, прибуває в Ларнаку в 12:35. Літак вилітає з Ларнаки в 13:15 і прибуває до Львова о 16:15. Вартість квитків стартує від 709 гривень. На перший рейс було продано 228 квитків. Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Wizz Air (Угорщина) заявляла про намір почати виконання рейсів з Одеси і запустити рейс "Львів - Ларнака (Кіпр)". Група компаній Wizz Air є найбільшим лоукост-авіаперевізником у Центральній і Східній Європі. Загальна чисельність авіапарку Wizz Air становить 96 авіалайнерів, 28 операційних баз авіакомпанії розташовані в 16 країнах, а маршрутна мережа авіакомпанії складається з більш ніж 600 маршрутів по 141 напрямом в 44 країни.