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29 жовтня 2019, вівторок, 09:45 6
Політика 2019-10-29T09:45:02+02:00
Українські Новини
Платформа Бойка вимагає зупинити розпродаж держпідприємств

Платформа Бойка вимагає зупинити розпродаж держпідприємств

Бойко Юрій, Опозиційна платформа - За життя, Приватизація, економіка України

Опозиційна платформа - За життя вимагає зупинити розбазарювання державної власності. Про таке йдеться у заяві партії, розміщеній на офіційному порталі політсили.

"Президент України підписав Закон про скасування списку заборонених до приватизації державних підприємств. Економічний суверенітет нашої країни отримав важкий удар. Влада вирішила остаточно зруйнувати економічну базу для відновлення соціальної держави в Україні", - зазначається в тексті заяви.

В документі підкреслюється, що в супереч обіцянкам, Зе-команда не в змозі забезпечити розвиток національної економіки. Вона не може налагодити роботу державних підприємств, мобілізувати інвестиції у розвиток вітчизняної промисловості і сільського господарства. У влади немає компетентних управлінців, щоб на цій основі створити ефективну систему соціального захисту населення.

Сьогодні Президент, парламентська монобільшість та уряд стали "ліквідаційною комісією" української економіки. Від імені та за дорученням кредиторів влада прагне якнайшвидше пустити з молотка кращі державні підприємства, українську землю і національні природні ресурси.

Опозиційна платформа - За життя вимагає зупинити цей аукціон. Ми наполягаємо на створенні, за участю опозиції та під контролем парламенту, нового списку стратегічних підприємств, що не підлягають приватизації. Україна володіє достатнім економічним і кадровим потенціалом, щоб подолати кризу без грабіжницького розпродажу основ народної економіки - стратегічних підприємств, землі та природних ресурсів.

"Опозиційна платформа - За життя підготувала пакет законодавчих ініціатив, поправок до державного бюджету, які дозволять прискорити економічне зростання. Мир, скорочення витрат на силовиків і чиновників дадуть фінансові ресурси для державних інвестицій у розвиток промисловості, для допомоги фермерам і підприємцям, для поліпшення життя людей. Ми будемо домагатися їх прийняття парламентом, змусимо владу працювати на інтереси України та українського народу!", - резюмується в заяві партії.

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