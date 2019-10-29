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29 жовтня 2019, вівторок, 10:30 5
Медицина 2019-10-29T13:15:03+02:00
Українські Новини
"Фармак" очікує на візит інспекції FDA в 2020

"Фармак" очікує на візит інспекції FDA в 2020

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) очікує на візит інспекції FDA (Food and Drug Administration) у 2020 році.

Про це на пресконференції сказала директорка з маркетингу та продажу "Фармак" Сусана Халілова, передають Українські Новини.

"Інспекція FDA очікується наступного року, ми зараз перебуваємо в стадії підготовки, тому що там встановлюється графік, який нам надходить із FDA, і десь за орієнтовними датами, тому що вони нам мають підтвердити точну дату - це травень-червень наступного року", - сказала вона.

Своєю чергою операційний директор компанії Павло Павлік уточнив, що інспекція FDA очікується на виробництві ін'єкційного препарату компанії.

З його слів, у 2012 році до компанії було здійснено візит інспекції FDA на виробництво препарату "Валідол", і "Фармак" успішно пройшов цю інспекцію і має відповідний сертифікат.

FDA - державний регуляторний орган США, який контролює лікарські засоби та харчові продукти.

Він дає дозвіл на виробництво лікарських засобів, проводить їхню реєстрацію для продажу на території США, а також відповідає за інспектування виробників лікарських засобів і субстанцій.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" планує стати першою українською фармкомпанією, що вийшла на ринок США.

У 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.
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