підписатися на розсилку
24.75 25.15
27.4 27.95
˟
29 жовтня 2019, вівторок, 09:25 377
Силові структури 2019-10-29T10:15:02+02:00
Українські Новини
Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі

Костянтин Кулик збереже своє місце в прокуратурі

Burisma Holdings, Хантер Байден, Руслан Рябошапка, Генеральна прокуратура України, Костянтин Кулик, Сергій Горбатюк

Прокурор Костянтин Кулик знаходиться на лікарняному і зможе пройти атестацію після одужання. Про це в інтерв'ю Главкому повідомив нещодавно звільнений з посади голови Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Також Генпрокурор Руслан Рябошапка в недавньому інтерв'ю виданню "Апостроф" не підтвердив, що Костянтин Кулик буде звільнений і натякнув, що у нього є шанси залишитися в Генпрокуратурі.

"Він виявив бажання пройти атестацію. Написав заяву за формою, встановленою законодавством. А під час атестації у кадрової комісії буде можливість задати йому всі питання: і про публікації в "Нью-Йорк Таймс", і про досьє. Під час атестації сформуємо профайл і всі питання, які можуть бути від НАБУ, від Служби безпеки, і обговоримо їх з ним", - пояснив Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, раніше на сторінці "Центру протидії корупції" з'явилося повідомлення, що серед таких, що не пройшли переатестацію - прокурор Костянтин Кулик.

"Це той Кулик, який став першим обвинуваченим за незаконне збагачення. Прокурор, який доводив, що у нього немає нічого спільного з матір'ю трьох його дітей, на яку записана дорога нерухомість. Між іншим, після скасування покарання за незаконне збагачення, Кулики вже особливо не приховують свої сімейні відносини. І це той Кулик, якого Луценко порівнював з апостолом Павлом і замість звільнення давав високі посади. Той Кулик, якому Порошенко давав ордена, а потім нещадно критикував під час одного з ефірів", - йдеться в повідомлений ії.

Напередодні видання Нью Йорк Таймс опублікувало розслідування, в якому говорилося, що український прокурор Костянтин Кулик склав англомовне досьє на 7 сторінок про корупцію Хантера Байдена - сина колишнього віце-президента США, чим сприяв боротьбі, яка привела до розслідування щодо президента Дональда Трампа.

Видання зазначає, що коли Кулик відновив справу про корупцію, пов'язану з роботою Хантера Байдена на українську газову компанію "Burisma Holdings", проти нього самого були підозри: його тричі звинувачували в корупції і порушенні політично мотивованих справ проти опонентів. Також була інформація, що Кулик має зв'язку з воєначальником на сході України, звинуваченим в роботі на російські спецслужби.

Незважаючи на це, Кулик залишається керівником  департаменту в Генеральній прокуратурі України при новому президенті Володимиру Зеленському.

NYT вважає, що постійна присутність Кулика у владних залах ілюструє змішання політики та кримінальної юстиції в Україні, коли розслідування використовуються як зброя в політиці або в бізнесі - і поширення його досьє в Вашингтоні показує, як ці тактики вливаються в американську політику.

Більше новин про: Burisma Holdings Хантер Байден Руслан Рябошапка Генеральна прокуратура України Костянтин Кулик Сергій Горбатюк

Архів
Новини
"Фармак" очікує на візит інспекції FDA в 2020 10:30
Пора відповідати за свої слова: Медведєва збирається заявити на Дроздова через образу жителів Донбасу 10:27
Євро злетів в обмінниках, а долар - подешевшав: курс валют на вівторок 10:20
Ніхто з "Слуг народу" не дав покази в НАБУ у справі про можливе хабарництво 10:11
Гривня до долара обвалиться: JP Morgan дав прогноз курсу валют до кінця року 10:00
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Співачка Приходько отримає компенсацію за незаконне використання її образу в агітації Порошенка 11:35
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Ректор луцького університету забув задекларувати майно на понад 2 млн гривень 14:27
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
28.10.19 13:00 Прес-конференція: "Загроза міжнародному проекту з обсягом інвестицій $75 млн." 19:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok