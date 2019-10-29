"Фармак" зазначає інтерес європейських компаній щодо купівлі АФІ виробництва компанії

Європейські компанії зацікавлені в купівлі АФІ (активних фармацевтичних інгредієнтів) виробництва великого виробника лікарських засобів компанії "Фармак" (Київ).

Про це журналістам сказав операційний директор компанії Павло Павлік, передають Українські Новини.

"Ми інвестували понад 40 млн євро і побудували виробництво в місті Шостка, ми там виготовляємо субстанції - це активні фармацевтичні інгредієнти. Ми виробляємо субстанції для виробництва готової форми "Корвалол", ми виробляємо субстанції для "Нафтизіну", ми виробляємо субстанції для "Діазоліну" і це виробництво створено за кращими стандартами, там інноваційне обладнання. Зараз ми маємо дуже багато звернень від компаній із Європи, які хочуть у нас виробляти продукти, субстанції та в нас є проєкти з реалізації та вони зараз перебувають на різних етапах відпрацювання", - сказав він.

Павлік уточнив, що комплекс із виготовлення субстанцій у місті Шостка випускає більше 30 різних субстанцій.

"У компанії є низка проєктів із європейськими компаніями, є низка замовлень і зараз компанія дивиться на інноваційні субстанції для того, щоб розробити для них ці субстанції, а потім виробляти для країн ЄС", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до понад 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс із виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.