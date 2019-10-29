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29 жовтня 2019, вівторок, 09:01 369 Документ
Економіка 2019-10-29T09:30:01+02:00
Українські Новини
Китайський виробник висунув офіційну претензію Нефьодову

Китайський виробник висунув офіційну претензію Нефьодову

Сканер, Україна-Китай, Олексій Гончарук, Максим Нефьодов, Nuctech Company Limited

Китайський виробник скануючого обладнання Nuctech Company Limited звинуватив главу митної служби Максима Нефьодова в поширенні недостовірної інформації.

У зверненні до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, міністра фінансів Оксани Маркарової, в.о. голови ДФС Дениса Гутенка та глави митної служби Максима  Нефьодова компанія повідомляє, що поставила і змонтувала всі сім скануючих систем для митних пунктів пропуску, які закупила Україна.

"Всі сім скануючих систем знаходяться в робочому стані, що було перевірено численними комісіями, як на місцевому, так і на державному рівні. Компанія провела навчання співробітників митниць з видачею відповідних сертифікатів. Безпека експлуатації обладнання підтверджується висновками перевірки Державної інспекції ядерного регулювання України", - йдеться в зверненні.

Компанія повідомляє, що за скануючі системи з нею не розрахувалися - прострочена заборгованість складає 8,8 млн. доларів США. Штрафні санкції з невчасної оплати на сьогоднішній день досягли 9 млн. гривень.

У Nuctech Company Limited відзначають, що компанія є світовим лідером з виробництва скануючих систем для перевірки вантажних автомобілів і контейнерів. Її частка на світовому ринку перевищує 40%, і ситуація, яка складається в Україні, негативно позначається на іміджі компанії. Тому китайський виробник залишає за собою право "використовувати всі способи для захисту ділової репутації".

Нагадаємо, Nuctech Company Limited в 2018 році стала переможцем торгів на поставку семи стаціонарних скануючих систем для митних пунктів пропуску, які проводилися на ProZorro. Компанія запропонувала найбільш конкурентну ціну - 482,399 млн грн. Крім китайського постачальника участь в торгах брали два найбільших світових виробника скануючих система Rapiscan і Smiths Heimann.

Минулого тижня під час брифінгу Максим Нефьодов, заявив, нібито замість семи сканерів було закуплено чотири.

"Закупили і встановили чотири, не працює зараз жоден. Два з них ми можемо запустити в роботу досить швидко, і ми над цим працюємо. Це питання дозволу на роботу з високим випромінюванням, там навіть люди вже пройшли тренінг, але ця ситуація вимагає реакції правоохоронних органів", - сказав Нефьодов.

Чиновник також зазначив, що нібито "сканери були встановлені з порушенням технології, без необхідних спеціальних комплексів і дозволів, а деякі і зовсім за подвійної оплати".

Як зазначила заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко, на підставі озвучених главою Державної митної служби Максимом Нефьодовим фактів, слідчі Центрального апарату ГБР почали досудове розслідування.

У той же час в китайській компанії заперечують будь-які порушення під час закупівлі та встановлення обладнання.

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