КамАЗ протаранив фуру і її зрикошетило в авто патрульних в Києві

У понеділок, 28 жовтня, в Києві на Столичному шосе сталося дві аварії. Одна з яких трапилася в момент оформлення іншої. КамАЗ на швидкості влетів у фуру, яка в результаті врізалася в Prius патрульних. Водія вантажівки затисло в кабіні. Це сталося, коли співробітники поліції оформляли перше ДТП за участю фури та Chevrolet, повідомляє "Інформатор".

Друга аварія сталася близько 22:30.

Фура стояла на Столичному шосе у напрямку в бік Південного мосту. Перед нею знаходився автомобіль патрульних, які оформляли ДТП за участю вантажної машини та Chevrolet. За словами чоловіка, який був за кермом фури, в цей момент у його транспорт на швидкості влетів КамАЗ. Від удару кабіну вантажівки приплюснуло, а водія затиснуло в кабіні.

На місце події прибули рятувальники, які витягнули потерпілого з кабіни. Чоловік вижив, його госпіталізували. Спочатку рух по Столичному шосе перекрили, утворився затор. Коли постраждалого водія дістали з КамАЗа, правоохоронці відкрили одну смугу. На місці працювали патрульні, медики, співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Аварія на Столичному шосе. Фото: "Інформатор"