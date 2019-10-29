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  • КамАЗ протаранив фуру і її зрикошетило в авто патрульних в Києві
29 жовтня 2019, вівторок, 08:19 9
Події 2019-10-29T08:38:16+02:00
Українські Новини
КамАЗ протаранив фуру і її зрикошетило в авто патрульних в Києві

КамАЗ протаранив фуру і її зрикошетило в авто патрульних в Києві

Фура, КамАЗ, ДТП з поліцейськими, ДТП у Києві, Столичне шосе

У понеділок, 28 жовтня, в Києві на Столичному шосе сталося дві аварії. Одна з яких трапилася в момент оформлення іншої. КамАЗ на швидкості влетів у фуру, яка в результаті врізалася в Prius патрульних. Водія вантажівки затисло в кабіні. Це сталося, коли співробітники поліції оформляли перше ДТП за участю фури та Chevrolet, повідомляє "Інформатор".

Друга аварія сталася близько 22:30.

Фура стояла на Столичному шосе у напрямку в бік Південного мосту. Перед нею знаходився автомобіль патрульних, які оформляли ДТП за участю вантажної машини та Chevrolet. За словами чоловіка, який був за кермом фури, в цей момент у його транспорт на швидкості влетів КамАЗ. Від удару кабіну вантажівки приплюснуло, а водія затиснуло в кабіні.

На місце події прибули рятувальники, які витягнули потерпілого з кабіни. Чоловік вижив, його госпіталізували. Спочатку рух по Столичному шосе перекрили, утворився затор. Коли постраждалого водія дістали з КамАЗа, правоохоронці відкрили одну смугу. На місці працювали патрульні, медики, співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група. Деталі того, що сталося, встановлюються.

Аварія на Столичному шосе. Фото: Аварія на Столичному шосе. Фото: "Інформатор"

 

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