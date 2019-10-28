Хочемо зростання економіки і відновлення доріг на Донбасі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорив з віце-президентом Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Вазилом Гудаком спільні проекти, спрямовані на відновлення доріг на Донбасі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Президент подякував банк за підтримку України.

Глава держави зазначив, що у влади великі надії щодо розвитку країни. Президент сказав, що новий уряд докладає для досягнення цієї мети максимум зусиль.

"У нас дійсно дуже великі очікування. Хочемо рости більше, ніж заплановано. Наш консервативний прогноз зростання економіки на наступний рік - 3,7%. Але ми прагнемо до більш швидкого зростання", - підкреслив він.

За словами Президента, щоб таке зростання стало можливим, уряд і парламент розробили низку законопроектів, і вже за перші місяці роботи нового складу Верховної Ради народні депутати прийняли закон про концесії, дерегуляціонние закони і розблокували приватизації державних підприємств.

Він сказав, що розроблені урядом і прийняті Верховною Радою закони допоможуть залучити інвестиції в інфраструктуру.

Президент України підкреслив, що один з головних пріоритетів роботи - це інвестиції в розвиток транспортної інфраструктури.

Тому Україна зацікавлена у спільних проектах з ЄІБ, спрямованих на відновлення інфраструктури та будівництво доріг у Донецькій і Луганській областях, на розвиток аграрного сектору та підтримку малого і середнього бізнесу.

Зеленський зазначив, що зараз портфель проектів Європейського інвестиційного банку в Україні досяг 5,9 млрд євро, і є потенціал до його збільшення.

Як повідомляли Українські Новини, ЄІБ вирішив виділити 450 млн євро на реконструкцію ділянок автодороги М-05 в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях, а також на будівництво північного об'їзду Львова.

Також ЄІБ вирішив виділити €50 млн на ж/д і дороги в Україні, а також дав Україні кредит €400 млн на розвиток малого та середнього бізнесу.