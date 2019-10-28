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28 жовтня 2019, понеділок, 21:25 19
Космос 2019-10-28T22:49:45+02:00
Українські Новини
У Сонячній системі знайшли найменшу планету

У Сонячній системі знайшли найменшу планету

Космос, Планета, Телескоп, Сонячна система
Гігея. Фото: eso.org
Гігея. Фото: eso.org

Астрономи з Європейської Південної обсерваторії виявили в Сонячній системі нову карликову планету Гігею, передає BBC.

Гігея названа на честь давньогрецької богині здоров'я. Карликове небесне тіло розташоване в головному поясі астероїдів, що обертаються навколо Сонця між орбітами Марса і Юпітера. Діаметр планети становить всього близько 430 км - це трохи більше, ніж відстань від Києва до Луцька.

Першим Гігею виявив італійський астроном Аннібале де Гаспарис ще 170 років тому, в 1849 році, але до сьогоднішнього дня вона офіційно вважалася астероїдом.

Приводом для офіційного зміни класифікації послужило те, що вченим вперше вдалося детально розглянути Гігею за допомогою Дуже великого телескопа (VLT - Very Large Telescope), встановленого в Паранальской обсерваторії, в чилійській пустелі Атакама.

Щоб вважатися планетою, небесне тіло має відповідати декільком умов:

1. Обертатися по орбіті навколо Сонця.

2. Не бути при цьому супутником іншої планети.

3. Мати достатню гравітацію, щоб підтримувати круглу (або близьку до круглої) форму.

4. Володіти достатньою масою, щоб розчистити свою орбіту від інших, більш дрібних об'єктів.

Якщо виконуються тільки перші три умови, планета вважається карликовою.

Як повідомляли Українські Новини, астрономы знайшли суперземлю у 6 світлових роках від Сонця. Раніше вченим вдалося відкрити екзопланету неймовірно великих розмірів і невідому планету на краю Сонячної системи.

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