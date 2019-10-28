Електропостачання Донбасу є питанням реінтеграції ОРДЛО в Україну, – Чех

На думку заступника голови Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України Сергія Чеха електропостачання Донбасу є дуже важливим питанням в рамках реінтеграції окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в Україну та має вирішуватися на рівні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). У той же час ситуацію з електропостачанням, яка склалася в Донецькій і Луганській областях, необхідно розглядати не з економічної та юридичної точки зору, а як форс-мажор, тому рахунки компаній необхідно терміново розблокувати.

Про це експерт заявив в своєму коментарі.

"Військове протистояння саме по собі є форс-мажором. Яким чином оператори системи розподілу могли зібрати гроші за використання електрику на окупованих територіях? Але й відключити їх вони не мали права. Якби це сталося - Авдіївка, Мар'їнка та інші міста залишилися би без електроенергії, адже до побудови резервних ліній вони були підключені з непідконтрольною території", - сказав Чех.

При цьому ситуацію з діями Державної виконавчої служби (ДВС) експерт оцінює критично.

"У даній ситуації ДВС діє, згідно з прийнятим порядком - описує майно і планує його продати. Але справа в тому, що весь цей комплекс має вартість і сенс лише тоді, коли він включений до виробничого процесу. Інакше, його можна продати хіба що дешево на металобрухт. Думаю, що у даній ситуації такий крок ніяк не задовольнить інтереси кредиторів. та й кого ми в підсумку покараємо? Мільйони сумлінних споживачів? 1 500 бюджетних організацій та комунальних підприємств? Тепломережі, водоканали і трамвайні депо?" - важає Чех.

В якості вирішення, експерт пропонує винести питання на засідання РНБО, і разом з урядом вжити тимчасові компромісні рішення - до моменту повернення контролю над окупованими територіями.

"Я впевнений, що між кредитором - ДП "Енергоринок", засновником якого є Кабінет Міністрів, і компаніями-ВСР (Луганська енергетична компанія, ДТЕК ПЕМ Енерговугілля та ДТЕК Донецькі електричні мережі) повинен бути досягнутий компроміс, "мирова угода", про довгострокову реструктуризацію заборгованості, в якій участь повинні брати уряд, місцева влада, включивши це питання до бюджетів усіх рівнів. При цьому рішення про таку "мирову угоду" знаходиться виключно в компетенції уряду і вони повинні розуміти важливість цього питання в рамках реінтеграції ОРДЛО в Україну. Коли ми повернемо контроль над цими територіями в ретроспективі зможемо зрозуміти - хто скільки винен та вирішити - яким чином ці гроші повертати. Але поки необхідно терміново рішенням Кабінету Міністрів розблокувати рахунки цих компаній і дозволити їм продовжувати свою роботу", - підсумував Сергій Чех.

Нагадаємо, в Маріуполі (Донецька область) 29 жовтня проходитиме інвестиційний форум RE: think, участь в якому візьмуть Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, члени Кабінету Міністрів, представники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Єврокомісії, Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інші.