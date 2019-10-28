Якби "Криворіжсталь" та "Укртелеком" продавали сьогодні, ціна була б значно нижча

Якби приватизацію "Криворіжсталі" та "Укртелекому" проводили сьогодні, за них заплатили б значно менше, адже вартість цих підприємств з роками тільки знижується. Тому реприватизація "Укртелекому" недоречна, повторити успішний продаж не вдасться.

Про це йдеться в матеріалі інтернет-видання "Главком" "Приватизація: історія великої комерції".

В матеріалі зазначається, що найбільш вдалими угодами в історії вітчизняної приватизації економісти називають продаж "Криворіжсталі" та "Укртелекому". Перша угода у 2005 році принесла в бюджет країни 24,2 млрд гривень, друга - 10,6 млрд гривень (2011 рік). Причому, з повторного продажу "Криворіжсталі" вдалося виручити уп’ятеро більше коштів, ніж з первинної приватизації. Однак, фахівці впевнені, що реприватизацію як таку не варто сьогодні брати на озброєння. Цей успіх повторити не вдасться.

Опитані виданням аналітики ринку вважають, що постійні намагання Фонду державного майна (ФДМ) України реприватизувати "Укртелеком", які не припиняються вже більше двох років, виглядають, м'яко кажучи, недоречно. Продати його вдруге успішніше, ніж це було зроблено вісім років тому, точно не вийде.

"Якими б не були успішними первинні операції з продажу "Укртелекому" та "Криворіжсталі", якби вони проходили сьогодні (якщо змоделювати ситуацію і допустити, що підприємства до цього часу знаходяться в держвласності) - вартість цих підприємств з роками тільки знижується", - зазначається в матеріалі.

На думку політолога Костянтина Бондаренка, чим пізніше продавали б "Укртелеком", тим дешевше він би коштував. "Скажімо, якщо б "Укртелеком" приватизували в 1997 році, за нього могли б отримати набагато більше грошей, ніж в 2011-му", - переконаний експерт.

Одним з факторів, що негативно впливає на ціну підприємств, які виставляють нині на продаж в Україні, є війна. Економіст Андрій Новак вважає, що продавати в наш час такі підприємства-гіганти було б украй необачно. "Все, що приватизується в Україні сьогодні, має найнижчу ціну, оскільки ці об'єкти знаходяться в країні, де йде війна. Не можна цього зараз було б робити!" - наводить слова економіста "Главком".

Нагадаємо, раніше економічний експерт Борис Кушнірук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook зазначив, що заяви представників влади про можливу реприватизацію, зокрема телекомунікаційної компанії "Укртелеком", збільшують ризики для інвестицій в Україну та відлякують інвесторів.