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28 жовтня 2019, понеділок, 20:00 6
Медицина 2019-10-28T20:15:01+02:00
Українські Новини
"Фармак" сподівається на винесення судом справедливого, об'єктивного рішення у спорі за торгову марку "Корвало

"Фармак" сподівається на винесення судом справедливого, об'єктивного рішення у спорі за торгову марку "Корвалол"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) сподівається на винесення судом справедливого, об'єктивного рішення у спорі за торгову марку "Корвалол".

Про це на прес-конференції сказав директор з правового забезпечення компанії "Фармак" Дмитро Таранчук, передають Українські Новини.

"Ми сподіваємося, що всі судові процеси, які проходять зараз щодо позначення, яке, ми вважаємо, зареєстровано незаконним способом, і як приклад недобросовісної конкуренції "Корвалол Дарниця", вони будуть завершені справедливо, об'єктивно завдяки справедливому підходу до цих справ з урахуванням практики, яка склалася вже як в Україні, так і в розвинених європейських країнах. Я маю на увазі практику щодо захисту прав інтелектуальної власності, коли все-таки було визнано, що додавання до оригінального позначення будь-якого іншого позначення, яке в цілому не змінює відмінності цього знака, воно все-таки має бути, на нашу думку, в судах враховано, і відповідно прийнято відповідні справедливі рішення", - сказав він.

Таранчук зазначив, що "Фармак" захищає право на ТМ "Карвалола" вже 15 років.

"Спроба "Дарниці" ще в 2009-2010 роках оскаржити ТМ "Корвалол" у зв'язку з тим, що, на їхню думку, вона є загальнодоступною і не може виконувати функції відмінності одного товару від іншого, то такий спір був у 2010 році завершено і рішення було на користь компанії "Фармак", - зазначив він.

Зі слів Таранчука, "Фармак" продовжує захист цього позначення і розраховує на об'єктивний і повноцінний судовий розгляд і на винесення справедливого рішення щодо цього спору.

Як повідомляли Українськi Новини, Велика палата Верховного Суду 25 червня частково задовольнила касаційні скарги Міністерства економічного розвитку і торгівлі та компанії "Фармак", скасувавши постанову Київського апеляційного господарського суду та рішення Господарського суду Києва, і надіслала справу про суперечку за добре відому торгову марку "Корвалол Corvalolum" на новий розгляд до суду першої інстанції.

Влітку 2017 року "Фармак" звернувся до суду з позовом про скасування свідоцтва на знак товарів і послуг "Корвалол-Дарниця".

У червні 2017 року Апеляційна палата Міністерства економічного розвитку і торгівлі визнала "Корвалол Corvalolum" добре відомою маркою в Україні щодо компанії "Фармак".

Це рішення було оскаржено фармацевтичною фірмою "Дарниця".

Господарським судом Києва рішення Апеляційної палати було визнано законним і залишено в силі, при цьому Київський апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції.

У свою чергу Мінекономіки й "Фармак" оскаржили рішення київського Апеляційного госпсуду у Верховному Суді.

Продукція компанії "Фармак" експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.
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