"Фармак" оцінює обсяг ринку корвалолу в 100 млн гривень на рік і свою частку в 64%

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) оцінює обсяг ринку ліків "Корвалол" в 100 млн гривень на рік і свою частку на ньому в 64%.

Про це на пресконференції сказала директор з маркетингу та продажу "Фармак" Сусана Халілова, передають Українські Новини.

"Ми вже вклали багато зусиль і інвестували багато грошей саме в те, щоб кінцевий споживач розумів, що "Корвалол" - це продукція компанії "Фармак". Ми проводили багато досліджень... і близько 57% респондентів пов'язують "Корвалол" саме з "Фармаком"... Якщо говорити про обсяг ринку корвалолу, він становить до 100 млн гривень на рік, 64% цього ринку тримає "Корвалол" компанії "Фармак", але так було не завжди. У перший рік, коли наш конкурент вивів продукт з подібною назвою, за рік ми втратили понад третину наших продажів", - сказала вона.

Зі слів Халілової, зараз компанії вдалося повернути продажі назад і для "Фармаку" цей момент є принциповим, бо було вкладено багато зусиль не тільки в просування цього продукту, а й в обладнання.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.