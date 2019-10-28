"Фармак" заперечує можливість монополії на "Корвалол"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) заперечує можливість монополії на ліки "Корвалол".

Про це на прес-конференції сказав директор з правового забезпечення компанії "Фармак" Дмитро Таранчук, передають Українські Новини.

"Ми також наголошуємо, щоб розвіяти інформацію щодо можливої монополії, монополія на ліки "Корвалол" не може існувати. Оскільки потрібно розділяти сам продукт - лікарський засіб "Корвалол" і його бренд. Сам продукт - лікарський засіб "Корвалол" - абсолютно не захищений будь-якими правами інтелектуальної власності. Тобто будь-який виробник, який розробив цей препарат, розробив досьє, зареєстрував, пройшов усі дозвільні процедури - він має право виробляти", - сказав він.

При цьому Таранчук підкреслив, що цей виробник має створити свій власний бренд, створити власну торгову марку, якою називати цей продукт.

"Тому, безумовно, монополія не може існувати на ці ліки, ми на прикладі того ж "Валокардина" бачимо, що альтернатива завжди є, і альтернатива у вигляді добросовісної конкуренції, коли на ринку може бути товар, який відрізняється від позначення "Корвалол", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується до більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковано європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент із виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.