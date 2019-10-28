"Фармак" інвестував $250 млн у розвиток виробництва з 1995 року

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) інвестувала понад 250 млн доларів у розвиток виробництва з 1995 року.

Про це журналістам сказав операційний директор компанії Павло Павлик.

"Ми вклали інвестицій в інновації компанії, в діюче виробництво, створення нових ліній понад 250 млн. Це дозволяє нашій компанії бути лідером фармацевтичного ринку України. На сьогоднішній день всі наші виробництва відповідають стандартам GMP. Ми пройшли як національну регуляторну інспекцію, так і зарубіжні. Ми вклали багато коштів у розвиток наших лабораторій - це дозволяє нам щороку розробляти і впроваджувати у виробництво до 20 нових препаратів", - сказав він.

За словами Павлика, на сьогоднішній день портфель компанії становить понад 250 препаратів, продукція компанії поставляється більш ніж до 20 країн світу.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.