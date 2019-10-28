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28 жовтня 2019, понеділок, 16:31 12
Медицина 2019-10-28T17:30:02+02:00
Українські Новини
Щорічно "Фармак" випускає більше 30 млн флаконів "Корвалолу"

Щорічно "Фармак" випускає більше 30 млн флаконів "Корвалолу"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) випускає понад 30 млн флаконів "Корвалолу" щорічно.

Про це журналістам сказав операційний директор компанії Павло Павлик.

"Ми щороку випускаємо понад 30 млн флаконів "Корвалолу". У таблетках понад 150 млн і більше 2 млн желатинових капсул... Ми створили виробництво субстанцій, ми єдиний виробник "Корвалолу" у світі, який для себе виробляє субстанції, також ми виробляємо їх для "Нафтизину" і "Валідолу", - сказав він.

За словами Павлика, це дозволяє компанії забезпечити найвищі стандарти якості, так як вона контролює весь ланцюжок, від виробництва субстанції до випуску готової форми.

При цьому "Фармак" є єдиним виробником "Корвалолу" на пост радянському просторі і ТМ "Корвалол" захищена в 15 країнах Європи і Середньої Азії.

Директор по маркетингу і продажам "Фармака" Сусана Халілова уточнила, що основна частка продажів "Корвалолу" компанії здійснюється на внутрішньому ринку, при цьому 90% продажів - це краплі "Корвалолу".

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

В 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, відповідних вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій в рік.
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