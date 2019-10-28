"Інститут транспорту нафти" захопили рейдери, Зеленського просять про допомогу

Колектив Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Інститут транспорту нафти" направив Президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру країни Олексію Гончаруку звернення із закликом врятувати підприємство, що зазнало рейдерського захоплення.

Про це повідомило інтернет-видання times.com.ua, посилаючись на адвокатське об'єднання Aver Lex.

"Працивники просять перешкодити потенційної витоку найважливіших для України розробок і креслень, продаж виробничих приміщень, масових звільнень і в результаті - розвалу підприємства", - сказав академік, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи Михайло Чепердак.

За його словами, більше 3 років інститут атакує група осіб на чолі з кримським підприємцем Сергієм Вандером, в яку також входять бізнесмени Олександр Рибалкін та Сергій Василишин.

"Організовані 21 жовтня 2019 року загальні збори акціонерів були фінальною стадією рейдерського захоплення підприємства, витіснення акціонерів. Прямо під час зборів з цією метою за допомогою спеціально найнятих тітушек було організовано побиття акціонерів підприємства, їх представників — адвокатів, засновників, інженерів та інших працівників інституту", - зазначив вчений.

За його словами, кримінальне провадження за фактом заволодіння шахрайським шляхом Вандером і Василишиним контрольним пакетом акцій ПАТ "Інститут транспорту нафти", що розслідується прокуратурою міста Києва, цими особами всіляко блокується.

Довідка

ПАТ "Інститут транспорту нафти" - це стратегічно важливе для енергобезпеки та енергонезалежності України підприємство. Інститут проектував об'єкти нафтової галузі, в тому числі нафтопровід "Одеса - Броди", магістральний нафтопродуктопровід "Мозир - Бернады - Прилуки", нафтоперекачувальна станція (НПС) "Лисичанськ", НПС "Кременчук", лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) "Мозир" і ще десятки подібних їм на території України, країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) та ближнього зарубіжжя.