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28 жовтня 2019, понеділок, 15:57 162
Події 2019-10-28T18:00:04+02:00
Українські Новини
"Інститут транспорту нафти" захопили рейдери, Зеленського просять про допомогу

"Інститут транспорту нафти" захопили рейдери, Зеленського просять про допомогу

Рейдерське захоплення, Володимир Зеленський, Інститут транспорту нафти, Михайло Чепердак
Інститут транспорту нафти. Фото: yandex.ua
Інститут транспорту нафти. Фото: yandex.ua

Колектив Публічного акціонерного товариства (ПАТ) "Інститут транспорту нафти" направив Президенту України Володимиру Зеленському та прем'єр-міністру країни Олексію Гончаруку звернення із закликом врятувати підприємство, що зазнало рейдерського захоплення.

Про це повідомило інтернет-видання times.com.ua, посилаючись на адвокатське об'єднання Aver Lex.

"Працивники просять перешкодити потенційної витоку найважливіших для України розробок і креслень, продаж виробничих приміщень, масових звільнень і в результаті - розвалу підприємства", - сказав академік, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології, безпеки людини та природи Михайло Чепердак.

За його словами, більше 3 років інститут атакує група осіб на чолі з кримським підприємцем Сергієм Вандером, в яку також входять бізнесмени Олександр Рибалкін та Сергій Василишин.

"Організовані 21 жовтня 2019 року загальні збори акціонерів були фінальною стадією рейдерського захоплення підприємства, витіснення акціонерів. Прямо під час зборів з цією метою за допомогою спеціально найнятих тітушек було організовано побиття акціонерів підприємства, їх представників — адвокатів, засновників, інженерів та інших працівників інституту", - зазначив вчений.

За його словами, кримінальне провадження за фактом заволодіння шахрайським шляхом Вандером і Василишиним контрольним пакетом акцій ПАТ "Інститут транспорту нафти", що розслідується прокуратурою міста Києва, цими особами всіляко блокується.

Довідка

ПАТ "Інститут транспорту нафти" - це стратегічно важливе для енергобезпеки та енергонезалежності України підприємство. Інститут проектував об'єкти нафтової галузі, в тому числі нафтопровід "Одеса - Броди", магістральний нафтопродуктопровід "Мозир - Бернады - Прилуки", нафтоперекачувальна станція (НПС) "Лисичанськ", НПС "Кременчук", лінійно-виробнича диспетчерська станція (ЛВДС) "Мозир" і ще десятки подібних їм на території України, країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) та ближнього зарубіжжя.

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