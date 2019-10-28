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  • На Житомирщині майже 2,5 тис. споживачів природного газу можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн
28 жовтня 2019, понеділок, 15:36 7 Прес-реліз
Економіка 2019-10-28T17:00:03+02:00
Українські Новини
На Житомирщині майже 2,5 тис. споживачів природного газу можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн

На Житомирщині майже 2,5 тис. споживачів природного газу можуть керувати запасом "акційного" газу онлайн

Житомиргаз збут
Житомиргаз збут

Зимовий запас газу по акції "Твоя енергонезалежність" придбали 2 440 клієнтів ТОВ "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ". З 15 жовтня вони отримали унікальну можливість керувати запасом газу онлайн.

Загалом клієнти "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТУ" в рамках акції "Твоя енергонезалежність" придбали більше 2, 5 млн куб.м газу про запас. І вже з 15 жовтня вони можуть самостійно визначити, коли з максимальною вигодою використовувати куплений ними зимовий запас газу. Для цього в Особистому кабінеті на 104.ua  необхідно вибрати період для використання газу із запасу, а також його частку в загальному обсязі споживання за місяць (в діапазоні від 0 до 100%).

"У разі розрахунку за акційною ціною споживачеві необхідно буде сплатити лише за послуги з доставки газу (розподіл і транспортування). Вартість цих послуг, а також залишок передплаченого газу по акції відображатимуться у щомісячному рахунку за використане паливо як в "Особистому кабінеті" онлайн на сайті 104.ua, так і при отриманні друкованої платіжки поштою. Нагадуємо, що споживачам, які скористалися акцією, важливо обов’язково щомісяця передавати показання лічильника газу для коректного здійснення обліку спожитого газу" - розповідає директор ТОВ "ЖИТОМИРАЗ ЗБУТ" В’ячеслав Тарасов.

Для учасників акції,  які утримаються від заявок на управління, діють звичайні умови акції: вони за умовчанням отримають газ із запасу в ті місяці, коли його ціна виявиться нижче ціни ПСО, встановленої для інших споживачів.

Тим споживачам, що хочуть скористатися своїм газовим запасом, але не мають "Особистого кабінету" на сайті 104.ua, повинні  звернутися до Центрів обслуговування клієнтів або відділення газового господарства у населеному пункті, де проживають. У термін з 1-го по останнє число кожного місяця можна сформувати заявку на використання замовленого газу разом із менеджером управління клієнтського сервісу.

Пам’ятку про те, як в онлайні керувати запасом газу по акції "Твоя енергонезалежність" можна знайти на офіційному сайті ТОВ "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ" у розділі "Повідомлення для споживачів".

 
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