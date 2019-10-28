підписатися на розсилку
24.8 25.2
27.45 28.05
˟
  • Новини
  • Події
  • З вікна лікарні в Одеській області випало 2 маленьких дітей
28 жовтня 2019, понеділок, 14:54 25
Події 2019-10-28T14:57:49+02:00
Українські Новини
З вікна лікарні в Одеській області випало 2 маленьких дітей

З вікна лікарні в Одеській області випало 2 маленьких дітей

Лікарня, Діти, випадіння з вікна

В лікарні у Великомихайлівському районі Одеської області з вікна випали двоє дітей. Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції.

Напередодні дітей забрали представники служби у справах дітей з неблагополучної сім'ї, умови життя якої для них були неприйнятні. Для обстеження їх доставили в районну лікарню, помістили в палату на другому поверсі. Саме з її вікна діти, залишені без нагляду медперсоналу, і впали.

"Хлопчик з дівчинкою, 2017 і 2014 народження, випали з вікна палати на другому поверсі. В результаті падіння дівчина отримала важку черепно-мозкову травму, а її молодший брат - пошкодження хребта", - відзначили в прес-службі.

Дітей госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

За фактом неналежного виконання обов'язків розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу, будуть встановлюватися всі обставини події, а також особи, які в ній винні.

За подібне правопорушення законом передбачено до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляли Українські Новини, у Святошинському районі Києва 4-річний хлопчик вдень випав з вікна квартири на 12-му поверсі.

Раніше в Києві трирічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки.

Більше новин про: Лікарня Діти випадіння з вікна

Архів
Новини
Софія Федина. Фото: Facebook/Sofiya Fedyna
Хочу, щоб він на своїй шкурі відчув всі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про Зеленського 15:23
Зеленський призначив київським губернатором бізнесмена Чернишова 15:20
З вікна лікарні в Одеській області випало 2 маленьких дітей 14:54
Наглядової ради "Укроборонпрому" хоче збільшити зарплату його директору Абромавичусу у 18 разів до 18,6 млн гривень/рік 14:50
НАБУ повідомило Корчак про підозру 14:43
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Зеленський з Разумковим, але без Гончарука, поклали квіти на честь визволення України від нацистів 12:16
Роман Опімах та Крістіна Браіловська головні претенденти на голову Держгеонадр 11:59 Інфографіка
Постачання російського вугілля в бізнес-інтересах Коломойського знищує українську вугледобувну галузь, - Волинець 11:19
"Дарниця" почала проводити екскурсії по своїх підприємствах 09:01
більше новин
"Слуга народу" звернеться до правоохоронців за "неприпустимі" висловлювання Федини на адресу Зеленського 12:27
Візит Зеленського до Японії обійшовся дорожче поїздки до Трампа і Трюдо 10:11 Документ
Зброю прибери, ти мені ставити ультиматуми не можеш: Зеленський влаштував скандал в Золотому 16:40
Добровольці. Скріншот telegram/LastBP
Добровольці заявили, що Зеленський дав вказівку "викинути" їх із Золотого 09:49
Зеленський зібрався ставити Коломойському ультиматум 15:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok