З вікна лікарні в Одеській області випало 2 маленьких дітей

В лікарні у Великомихайлівському районі Одеської області з вікна випали двоє дітей. Про це повідомили в облуправлінні Національної поліції.

Напередодні дітей забрали представники служби у справах дітей з неблагополучної сім'ї, умови життя якої для них були неприйнятні. Для обстеження їх доставили в районну лікарню, помістили в палату на другому поверсі. Саме з її вікна діти, залишені без нагляду медперсоналу, і впали.

"Хлопчик з дівчинкою, 2017 і 2014 народження, випали з вікна палати на другому поверсі. В результаті падіння дівчина отримала важку черепно-мозкову травму, а її молодший брат - пошкодження хребта", - відзначили в прес-службі.

Дітей госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

За фактом неналежного виконання обов'язків розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 137 Кримінального кодексу, будуть встановлюватися всі обставини події, а також особи, які в ній винні.

За подібне правопорушення законом передбачено до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляли Українські Новини, у Святошинському районі Києва 4-річний хлопчик вдень випав з вікна квартири на 12-му поверсі.

Раніше в Києві трирічна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки.